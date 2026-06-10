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▲林襄（右）2024年賽季轉戰味全龍，如今也成為本土一姐。（圖／NOWNEWS今日新聞資料照）

▲馬傑森（如圖）今年才剛當完兵，如今似乎與林襄舊情復燃。（圖／記者陳柏翰攝）

超人氣啦啦隊女神林襄2023年底宣布離開樂天女孩、轉戰味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女，消息一出震撼棒球圈，雖然當時外界普遍認為她是為了拓展演藝事業與商業版圖才選擇轉換跑道，但由於她同年8月才被拍到與小4歲的樂天桃猿球員馬傑森甜蜜約會，戀情曝光後又碰上離隊消息，因此不少球迷將2件事聯想在一起，甚至再度翻出職棒圈流傳多年的「禁愛令」傳聞，質疑這是否才是林襄告別樂天女孩的真正原因。時間回到2023年，林襄被媒體直擊與馬傑森甜蜜約會，2人牽手畫面曝光後立刻成為娛樂與體育版頭條，由於當時雙方分別是樂天女孩與樂天桃猿球員，因此戀情曝光後格外敏感，畢竟在職棒圈一直存在「啦啦隊員不與同隊球員交往」的潛規則，避免影響球隊形象與更衣室氣氛，因此2人的關係自曝光起便備受外界關注。事實上，樂天女孩過去就曾多次傳出類似案例，不少與球員交往或結婚的啦啦隊成員，最終都逐漸淡出應援舞台，因此外界長期流傳樂天球團內部存在更嚴格的不成文「禁愛令」。雖然球團從未正式承認相關規定，但在許多球迷眼中，啦啦隊員與球員談戀愛後離隊的案例並不少見，也讓林襄當年被拍到與馬傑森交往時，立刻出現「即將離隊」的聲音。就在戀情曝光數月後，林襄於2023年底正式宣布離開樂天女孩，加入味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女，當時她對外表示希望挑戰新的環境與工作機會，也希望在演藝、主持及代言領域持續發展，事後來看轉隊確實成為她職涯的重要轉折點，不僅商業活動、代言數量以及主持節目持續增加，也成功擺脫過去單純啦啦隊員的定位。隨著近期林襄與馬傑森再度被拍到牽手約會、一起看電影，這段感情似乎仍穩定發展中，也讓當年「因戀情離開樂天」再次受到討論，雖然林襄從未公開承認自己是因禁愛令而轉隊，但從戀情曝光到離開樂天的時間點高度重疊，至今仍被不少球迷視為職棒圈最具代表性的戀愛話題之一。