我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄與馬傑森（如圖）在2023年被拍到交往，結果沒多久後林襄就說兩人無聯絡了。（圖／記者林子翔攝）

味全龍啦啦隊女神林襄2023年還在樂天桃猿應援時，被拍到與同隊的馬傑森約會，戀情因此曝光，但約2個月後，林襄就在節目上坦言與馬傑森「沒什麼聯絡了」，宣告分手。不過林襄近日又被直擊與馬傑森牽手外出，兩人互動非常自然，彷彿老夫老妻，像是舊情復燃。但也有傳聞稱，其實兩人根本沒分手，只是轉地下戀，小心經營戀情罷了。據《鏡週刊》報導，林襄6月1日當天晚上和馬傑森一起從新家出門，穿著輕便在板橋街頭散步。只見林襄穿著白色細肩帶背心搭配深灰色外套、鴨舌帽以及口罩，看起來沒有化妝；馬傑森則是身穿同色系的上衣，同樣戴著帽子、口罩，想隱藏身分。而兩人緊牽著的手，一路上都沒放開。周刊直擊林襄和馬傑森先去吃晚餐，接著又買了爆米花去看電影，在等待入場期間，還一起到一旁的投幣式按摩椅休息，林襄更手拿電影票，以馬傑森為背景拍照，互動十分甜蜜。而這對愛侶第一次被拍到牽手約會是在2023年的8月，結果戀情曝光沒多久後，林襄就稱雙方沒什麼聯絡，似乎因見光死的關係導致分手。不過也有另一個說法傳出，認為兩人當初其實根本就沒分，只是因為在同隊的關係，有不成文的禁愛令，因此戀情才轉趨低調，變成地下戀。所幸林襄2024年轉隊應援味全龍後，兩人就沒有同隊不能戀愛的束縛，所以穩定發展至今。而他們雖然在檯面上分手，互動卻也一直很熱絡，林襄曾在應援味全龍時，拿麥克風大喊「臭馬傑森」，讓粉絲笑翻。今年4月馬傑森達成一軍生涯首轟後，林襄也有發文恭喜他，可見雙方始終維持不錯的關係。