受到滯留鋒面與西南氣流配合影響，全台各地雨勢不斷，中央氣象署今（10）日6時23分發布大雷雨即時訊息警訊，提醒台東縣、屏東縣部份區域有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將於本文持續更新全台大雷雨警戒最新動態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡06:23發布大雷雨即時訊息
📌持續時間至07時53分

📍陸上警戒區域：

屏東縣：恆春鎮、新埤鄉、枋寮鄉、林邊鄉、佳冬鄉、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉

台東縣：太麻里鄉、大武鄉、達仁鄉

▲氣象署今（10）日6時23分發布大雷雨即時訊息警訊，提醒台東縣、屏東縣部份區域有短延時強降雨發生。（圖／中央氣象署）
▲氣象署今（10）日6時23分發布大雷雨即時訊息警訊，提醒台東縣、屏東縣部份區域有短延時強降雨發生。（圖／中央氣象署）
鋒面+西南氣流「今白天大雨不停」！周五又有新一波梅雨影響全台

氣象署指出，今日白天仍受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，尤其中南部地區及花東山區雨勢較明顯，不定時有強降雨出現，有局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率。

今日下半天起隨著鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩、雨勢減小；但周五（12日）起至下周二（16日）再度受到滯留鋒面及西南風影響，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

下周三（17日）至下周五（19日）鋒面逐漸遠離，環境轉為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。不過提醒民眾，滯留鋒面影響時間長，易有中小尺度對流系統，但其影響時間及程度之不確定性較高，請持續留意天氣變化。

▲周四鋒面南移，雨勢稍微趨緩，不過周五至周日，全台又會受到新一波滯留鋒面影響。（圖／中央氣象署）
▲周四鋒面南移，雨勢稍微趨緩，不過周五至周日，全台又會受到新一波滯留鋒面影響。（圖／中央氣象署）

更多「豪雨襲台」相關新聞。

相關新聞

鋒面徘徊轟雷雨！下波梅雨周五起威脅全台　吳德榮：恐下到端午節

6/10天氣預報》白天豪雨繼續炸！入夜降雨趨緩　下波梅雨周五殺到

下雨天鞋子有救了！眾穿「149元神器」淹水腳全乾　騎機車沒濕過

最強梅雨殺到！氣象署啟動「大規模劇烈豪雨作業」　全台迎豪大雨

陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

致力於提供完善且多元...