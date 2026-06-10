受到滯留鋒面與西南氣流配合影響，全台各地雨勢不斷，中央氣象署今（10）日6時23分發布大雷雨即時訊息警訊，提醒台東縣、屏東縣部份區域有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將於本文持續更新全台大雷雨警戒最新動態。
🟡06:23發布大雷雨即時訊息
📌持續時間至07時53分
📍陸上警戒區域：
屏東縣：恆春鎮、新埤鄉、枋寮鄉、林邊鄉、佳冬鄉、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉
台東縣：太麻里鄉、大武鄉、達仁鄉
鋒面+西南氣流「今白天大雨不停」！周五又有新一波梅雨影響全台
氣象署指出，今日白天仍受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，尤其中南部地區及花東山區雨勢較明顯，不定時有強降雨出現，有局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率。
今日下半天起隨著鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩、雨勢減小；但周五（12日）起至下周二（16日）再度受到滯留鋒面及西南風影響，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。
下周三（17日）至下周五（19日）鋒面逐漸遠離，環境轉為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。不過提醒民眾，滯留鋒面影響時間長，易有中小尺度對流系統，但其影響時間及程度之不確定性較高，請持續留意天氣變化。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌持續時間至07時53分
📍陸上警戒區域：
屏東縣：恆春鎮、新埤鄉、枋寮鄉、林邊鄉、佳冬鄉、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉
台東縣：太麻里鄉、大武鄉、達仁鄉
氣象署指出，今日白天仍受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，尤其中南部地區及花東山區雨勢較明顯，不定時有強降雨出現，有局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率。
今日下半天起隨著鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩、雨勢減小；但周五（12日）起至下周二（16日）再度受到滯留鋒面及西南風影響，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。
下周三（17日）至下周五（19日）鋒面逐漸遠離，環境轉為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。不過提醒民眾，滯留鋒面影響時間長，易有中小尺度對流系統，但其影響時間及程度之不確定性較高，請持續留意天氣變化。
更多「豪雨襲台」相關新聞。