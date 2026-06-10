我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳復出後狀況不錯，開始錄製新節目。（圖／記者朱永強攝影）

58歲的沈玉琳先前因血癌暫別螢光幕，休養8個月後才重返職場，但近日他錄新節目《人生無限好公司》在西門町出外景時，卻被拍到在路邊禁菸區抽加熱菸。只見沈玉琳錄影期間3度違規，讓周邊工作人員吸二手菸不道德外，他最高可能被開罰1萬元。而沈玉琳此舉更是拿自身健康開玩笑，因血癌患者抽菸恐導致病況加劇。據《CTWANT》報導，沈玉琳3日上午和《人生無限好公司》團隊現身西門町錄影，只見他當天狀態頗佳，與其他主持人、工作人員互動都有說有笑，在等待開拍期間，沈玉琳更大膽於陰涼處抽加熱菸，不顧身旁圍著一堆工作人員，吞雲吐霧讓大家吸二手菸。據了解，北市衛生局已公告，西門町商圈自6月1日開始全面禁菸，民眾若要抽菸得至指定吸菸區，因此沈玉琳在路邊抽加熱菸已然觸法，依《菸害防制法》規定，可處新台幣2000元至1萬元罰鍰。而吸菸也有害身體健康，更不利於沈玉琳的血癌病情。據「癌症資訊網」資料顯示，香煙含有尼古丁及一氧化碳等有害物質，在吸入後會降低血液含氧量，延緩傷口癒合之餘更增加傷口感染的風險，也會干擾抗癌藥物的療效、降低治癒率。沈玉琳過去就曾坦言自己菸癮非常重，一天要抽2包香菸，非常不健康。女兒曾疑惑地問他，沈玉琳年紀大，「會不會等不到她結婚」，沈玉琳因此驚覺抽菸帶來的隱患，所以尋求醫師幫助，後來才成功戒菸。不料他如今菸癮又犯了，雖然加熱菸比普通紙菸少了燃燒的焦油，但依然含有尼古丁、甲醛、乙醛等有害物質，不能輕忽。