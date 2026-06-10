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▲樂天桃猿馬傑森（如圖）與啦啦隊女神林襄舊情復燃。（圖／記者葉政勳攝）

▲馬傑森（左） 與林襄（右）傳出舊情復燃消息。（圖／翻攝自IG@95_mizuki、@jak05.15）

▲李東洺（右）今年成績大幅上升，他與瑟七（左）的戀情也多次被提及。（圖／翻攝自IG@__seul777、@l.zq11）

▲味全龍Like（右）與小7歲統一獅球員林佳緯熱戀。（圖／翻攝自IG@kawai_1023、@jwwwww_w）

▲樂天女孩卉妮（左）與已經轉行的前中職捕手魏全去年被拍到一起逛夜市、吃牛排，相當親密。（圖／翻攝自IG@ninidaniel、@chuan.w.__98）

近年台灣職棒啦啦隊人氣飆升，不少女孩的人氣甚至不輸球星，而朝夕相處的球場環境，也讓部分啦啦隊員與職棒球員擦出愛火，從近期疑似復合的林襄與馬傑森，到被拍到約會8小時的賴可與林佳緯，再到「被球迷認愛」的瑟七與李東洺，中職近年出現不少備受矚目的「球員＋啦啦隊」組合，《NOWNEWS今日新聞》整理幾對最具代表性的CP，帶你一次看懂這些曾掀起球迷熱議的戀愛故事。提到球員與啦啦隊戀情，許多人第一個想到的就是林襄與馬傑森，2023年2人被拍到牽手約會戀情因此曝光，但由於當時同屬樂天桃猿體系，也讓外界聯想到球團流傳已久的「禁愛令」，事後林襄曾表示雙方回到朋友關係，但隨著她轉戰味全龍啦啦隊後，仍不時公開提及馬傑森，甚至笑稱自己是「馬傑森後援會會長」。近期2人再度被拍到在板橋約會，不僅十指緊扣逛街、共進晚餐，還一起看電影、坐按摩椅，全程互動自然，加上馬傑森敲出生涯首轟後，林襄也第一時間傳訊祝賀，讓外界再度猜測這段戀情其實從未真正畫下句點。如果要說中職最知名的球員與啦啦隊CP，富邦悍將投手李東洺與統一獅Uni-Girls成員瑟七絕對榜上有名，2人交往後從不刻意避嫌，經常在社群平台互動放閃，球迷甚至替他們取了專屬代號「47CP」。明星賽期間，瑟七曾在場邊公開送飛吻替李東洺加油，每當李東洺投出好表現，現場球迷也常會起鬨提到「47」，面對外界關注，瑟七過去也曾大方表示雙方相處一直很自然舒服，彼此都是公開交友的個性，但始終沒有公開承認戀情。值得一提的是，隨著李東洺今年成績大幅提升，目前暫居中職勝投王，他多次獲選MVP時也時常被自家吉祥物、球迷Cue「7」，李東洺也從一開始的不自在到坦然接受，讓不少人直呼：「我要吃炸湯圓！」味全龍啦啦隊「小龍女」成員賴可，2025年被拍到與統一獅21歲外野手林佳緯展開長達8小時的約會行程，立刻引發討論，2人先前往宜蘭出遊，返北後又一起吃飯、看電影、續攤宵夜，最後返回女方住處，被外界視為熱戀中的情侶。有趣的是，現年28歲的賴可過去曾透露，因家裡有個小自己10歲的弟弟，因此一度無法接受姐弟戀，沒想到如今自己卻與小7歲的林佳緯傳出戀情，也讓不少球迷笑稱：「愛情果然沒有標準答案！」2025年另一段受到關注的戀情，則是樂天女孩卉妮與富邦悍將前球員魏全，當時2人被直擊在球賽結束後低調前往夜市約會，一起吃牛排、聊天談心，互動自然得像老夫老妻。最有趣的是，2人離開時卉妮還被拍到伸手輕拍魏全屁股，親密舉動完全不避諱，事後無論樂天桃猿還是富邦悍將球團，都未對戀情多做干涉，僅表示尊重個人交友空間，也讓這段感情獲得不少球迷祝福。