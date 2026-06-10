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下雨天後4種水果被點名不要買！果行老闆揭水傷地雷

下雨天後最不建議買的就是「瓜類水果」，像是西瓜，非常容易出現水傷

但這不是壞掉，只是要趕快吃掉。

木瓜、哈密瓜，兩種都是「極度怕水」的水果

▲果行老闆阿毛表示，瓜類水果在下雨天之後容易出現水傷的問題，強調這不是壞掉，但買回家一定要快點吃完。（圖/真青翠鮮果店臉書）

最後就是鳳梨，鳳梨在吸水之後內部會變得非常熟，建議切開當天就要馬上把它吃掉，否則很容易發酵變質。

只是記住「買回家一定要盡快吃完，不然很容易就壞了！」

水果很多都會有水傷！千萬不要亂吃下肚

「水傷」指果實因為水分變化、外力碰撞或是病菌感染，導致果皮或果肉出現水浸狀、軟爛或變色的現象！