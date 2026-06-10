近日受到梅雨鋒面加上西南氣流影響，已經連續降雨好幾天，然而這幾天要趁雨勢趨緩出門採買食材可要注意！經營水果店多年的老闆阿毛就表示，下雨天過後，部分水果即使外觀看似完好，帶回家後如果沒有拿捏好食用時間，就很容易出狀況，其中常見的就是西瓜、鳳梨、木瓜以及哈密瓜，容易會出現水傷的問題。
下雨天後4種水果被點名不要買！果行老闆揭水傷地雷
老闆阿毛在臉書粉專「真青翠鮮果店」發布影片提到，下雨天後最不建議買的就是「瓜類水果」，像是西瓜，非常容易出現水傷，水傷通常從水果外表看不出來，實際上切開裡面已經受到影響，但這不是壞掉，只是要趕快吃掉。
另外瓜類水果還有木瓜、哈密瓜，兩種都是「極度怕水」的水果，木瓜只要一碰到水，表皮就會開始發霉，甚至在還沒熟透之前就已經壞掉了；哈密瓜則是在雨後容易從蒂頭或底部開始潰爛，可能你今天買回去沒事，但2天後就出事了。
老闆阿毛說，最後就是鳳梨，鳳梨在吸水之後內部會變得非常熟，建議切開當天就要馬上把它吃掉，否則很容易發酵變質。阿毛最後也補充，如果想避開這些地雷區，建議下雨天後忍耐個2至3天再買會比較保險，但因為果行也都知道這些事情，所以通常下雨天時水果價格會比較親民，如果想要趁機撿便宜也是不錯選擇，只是記住「買回家一定要盡快吃完，不然很容易就壞了！」
水果很多都會有水傷！千萬不要亂吃下肚
那肯定有很多人會問「什麼是水傷？」營養師夏子雯就曾經在粉專發文解釋，「水傷」指果實因為水分變化、外力碰撞或是病菌感染，導致果皮或果肉出現水浸狀、軟爛或變色的現象！像是大雨過後，土壤中的疫病菌可能藉由雨水傳播，造成果實感染，出現水傷，或水果在採摘、運輸過程中，也可能因為碰撞或擠壓造成水傷。
夏子雯說，常見的很多水果包括荔枝、西瓜、草莓、蓮霧等都會有水傷狀況，如果是輕微的水傷，去除受損部分後仍然可以食用；但如果是嚴重受損的水果，則可能滋生微生物，強烈不建議食用。夏子雯也強調，如果發現水果表面有傷口，且伴隨明顯的滲液、異味或霉斑，就可能已經感染病菌；水果出現過度黑化、軟爛或散發腐臭味時，表示病菌已經大量滋生，就不要再吃下肚了！
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老闆阿毛在臉書粉專「真青翠鮮果店」發布影片提到，下雨天後最不建議買的就是「瓜類水果」，像是西瓜，非常容易出現水傷，水傷通常從水果外表看不出來，實際上切開裡面已經受到影響，但這不是壞掉，只是要趕快吃掉。
另外瓜類水果還有木瓜、哈密瓜，兩種都是「極度怕水」的水果，木瓜只要一碰到水，表皮就會開始發霉，甚至在還沒熟透之前就已經壞掉了；哈密瓜則是在雨後容易從蒂頭或底部開始潰爛，可能你今天買回去沒事，但2天後就出事了。
水果很多都會有水傷！千萬不要亂吃下肚
那肯定有很多人會問「什麼是水傷？」營養師夏子雯就曾經在粉專發文解釋，「水傷」指果實因為水分變化、外力碰撞或是病菌感染，導致果皮或果肉出現水浸狀、軟爛或變色的現象！像是大雨過後，土壤中的疫病菌可能藉由雨水傳播，造成果實感染，出現水傷，或水果在採摘、運輸過程中，也可能因為碰撞或擠壓造成水傷。
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