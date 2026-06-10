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梅雨轟炸中南部！下半天雨勢趨緩：周五新一波梅雨到

▲氣象署表示，今（10）日北部、東北部雨勢會稍微趨緩，並公布完整風雨時程。（圖／中央氣象署）

鋒面+西南氣流「今白天大雨不停」！周五又有新一波梅雨影響全台

▲受滯留鋒面、西南氣流共同影響，周二、周三是降雨高峰期，西半部、宜蘭及花東山區有大雨或豪雨機率。（圖／中央氣象署）

全台天氣持續受到滯留鋒面和西南氣流影響，根據氣象專家林得恩表示，，提醒民眾今日下半天和明日只是「梅雨中場休息」。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今日上半天天氣仍受滯留鋒面及西南風影響，台灣各地易有陣雨或雷雨；尤其是，中南部地區（含山區）及花東山區雨勢較為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機會。下半天，由於滯留梅雨鋒面開始往南移動，雨勢稍轉趨緩。林得恩說明，明（11）日梅雨鋒面將南移至巴士海峽，整體雨勢趨緩和，降雨區域明顯縮減；但周五至下周二（6月12日至6月16日），滯留梅雨鋒面將又再度北移回臺灣陸地，環境西南風也再度增強，西半部地區及東半部山區發生短暫陣雨或雷雨的機會也將再度增大，提醒今日下半天和明日只是「梅雨中場休息」。氣象署指出，今日白天仍受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，尤其中南部地區及花東山區雨勢較明顯，不定時有強降雨出現，有局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率。今日下半天起隨著鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩、雨勢減小；但周五（12日）起至下周二（16日）再度受到滯留鋒面及西南風影響，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。下周三（17日）至下周五（19日）鋒面逐漸遠離，環境轉為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。不過提醒民眾，滯留鋒面影響時間長，易有中小尺度對流系統，但其影響時間及程度之不確定性較高，請持續留意天氣變化。