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CoCo都可：買一送一！全台門市、外送優惠都有

全台門市「手作仙草凍乳」買一送一！

「買一送一」外送優惠喝到月底！

茶湯會：任選「蜜柑＋水果」88折組合優惠！

先喝道： 愛蜜荔系列「買一送一」

▲先喝道今6月10日「愛蜜荔系列買一送一」。（圖／翻攝自先喝道FB）

周三小確幸！快喝「買一送一」手搖飲料優惠，CoCo都可表示，今（10）日全台門市「手作仙草凍乳買一送一」，foodpanda外送優惠也有4大買一送一開喝！茶湯會表示，即日起至6月14日任選蜜柑＋水果系列88折組合優惠；先喝道今6月10日愛蜜荔系列也買一送一。CoCo都可6月手搖飲料優惠喝不完！全台門市、foodpanda外送優惠都有「買一送一」喝起來：◾️相當於手作仙草凍乳買一送一，兩杯70元、平均一杯只要35元，咀嚼控消暑最愛，無咖啡因也能喝。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。◾️提醒大家，水果系列包含芒果、檸檬、百香、水果茶、果果四季春之飲品；組合優惠每人限購2組；活動僅限街邊門市使用，百貨、商場及車站等門市不適用，外送、外送平台、點餐平台恕不適用；優惠不併用，可使用會員卡累兌點（百貨店不適用）；活動品項依各店現場供應為主。包括：愛蜜荔茶王、愛蜜荔錫蘭。提醒大家，每人限購3組（6杯）同品項；限現場／你訂自取（優惠不得併用）；數量有限，售完為止。