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▲《鐵拳教育》中，李星民飾演的崔康石共開了8次記者會。（圖／翻攝自Netflix Korea YouTube）

韓劇《鐵拳教育》5日開播後好評不斷，目前在Netflix登頂台灣播放量第一名，而劇中飾演「教權保護局」教育部長的資深演員李星民近日就在採訪時透露，其實劇中總共8場記者會畫面，都是集中在同一天拍攝完成的。李星民笑說當時飾演記者的臨演很辛苦，必須不停換衣服，讓其他演員聽後也笑翻，成為全劇的隱藏祕辛。《鐵拳教育》主演群日前合體拍攝宣傳影片，接受「TMI問答」挑戰，考驗大家知不知道與劇情有關的冷知識或是幕後祕辛。其中有一題是在《鐵拳教育》中，李星民飾演的「崔康石」部長，總共開了幾場記者會？男主角金武烈聽後搶答「4場」，立刻被淘汰，因為答案共多達8場，相當驚人。李星民更順勢透露，其實這8場記者會全部都是在同一天拍攝的，他和當天飾演記者的臨演們非常辛苦，因為要不停換衣服，營造不同時間的感覺，讓李星民忍不住直呼「太累了」，其他演員聽後也笑翻。李星民在《鐵拳教育》中，飾演教育部長，他原先是國會議員，卻因擔任老師的女兒被學生用刀刺死，因此決心創立教權局，迎戰日漸失序的教育體系。而教權局整頓的不只是壞學生，還有洩漏考題的不良教師以及瘋狂騷擾老師的恐龍家長，爽快復仇的劇情讓觀眾看得身心舒暢，成為今年的熱門黑馬韓劇。