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民進黨新竹縣長提名傳出終於拍板由竹北市長鄭朝方出戰，選對會預計今（10）日上午開會正式徵召鄭朝方，下午則召開提名記者會，由總統兼民進黨主席賴清德親自為鄭朝方披上競選彩帶。民進黨2026九合一選舉提名布局大致底定，僅新竹縣長人選遲遲未拍板。新竹縣長期被視為綠營極艱困選區，黨內原先評估，若國民黨因初選產生裂痕，加上竹北市長鄭朝方任內累積一定施政口碑，或許有機會挑戰「藍天換綠地」。因此，民進黨中央對新竹縣布局始終採取觀望策略，也被形容是在「等一個人」。隨著國民黨初選結束，藍營逐漸朝整合方向前進，地方也一度傳出鄭朝方參選縣長意願降低，更傾向優先爭取竹北市長連任，引發黨內高層關注。不過，鄭朝方並未登記參與民進黨竹北市長提名作業，外界因此推測，他下一步很可能轉戰新竹縣長。自去年底以來，賴清德與民進黨高層傳出曾多次輪番勸進鄭朝方，但鄭朝方始終猶豫不決，僅對外表示，黨中央會通盤考量，推出最具競爭力的人選。如今鄭朝方傳出已於上個月點頭參選，原本規劃上周在提名記者會正式亮相，但因空軍教練機失事意外，考量社會氛圍不宜，相關時程因而順延。