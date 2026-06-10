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去鼎泰豐不只點小籠包！醫公開「隱藏菜單」：內行愛上10年

前陣子特別光顧鼎泰豐買了很多人不曉得的「隱藏菜單」，既不是鎮店之寶小籠包，也不是老饕愛吃的排骨蛋炒飯，答案竟是普通生活用品「筷子」。

▲鼎泰豐過去以小籠包聞名，但婦產科沈煌彬醫師公開「隱藏菜單」，提到鼎泰豐店內的筷子同樣值得購入。（圖／婦產科沈煌彬醫師臉書）

鼎泰豐筷子高級又好用！過來人認證手感好：準備缺貨了

不只重量分配很均衡，夾東西時的摩擦力也相當剛好

▲鼎泰豐平安筷共有紅色、黑色兩組，並分1入組160元、2入組320元、6入組900元以及附筷盒組220元進行販售，其在網路上評價極高。（圖／鼎泰豐購物商城官網）

鼎泰豐平安筷一用就10年！高CP值超實用：自用送禮都推薦

鼎泰豐平安筷共有紅色、黑色兩組，並分1入組160元、2入組320元、6入組900元以及附筷盒組220元進行販售，其在網路上評價極高，以重量均衡、好上手、止滑度剛好而聞名，加上一組價格不貴，屬於CP值相當高的實用好物。

連鎖餐飲品牌「鼎泰豐」憑藉對食材、口味與高品質服務的極致追求聞名，並以招牌小籠包紅遍全世界，每天都有各國觀光客慕名而來。，甚至有過來人稱讚「我用了10年，至今跟新的一樣」。婦產科醫師沈煌彬近日在臉書發文，表示沈煌彬醫師解釋，近期剛好有朋友詢問有沒有推薦的「好用又耐用的筷子」，不過鼎泰豐筷子究竟厲害在哪？沈煌彬以自身經驗分享，表示自己是每天拿器械開刀的外科醫師，鼎泰豐的筷子使用起來「確實手感有差」，，「不會太滑，也不會太澀。夾麵、夾青菜、夾小籠包都很順手，更重要的是，它真的很耐用。」該篇貼文曝光後，瞬間引來眾多網友認同留言「鼎泰豐的好高級，確實好夾」、「我還有加買筷盒，手感真的好！」、，甚至有人笑說「應該馬上又要缺貨了」。據了解，連鎖餐飲「鼎泰豐」以招牌小籠包聞名全世界，但店內販售的並非只有各式美味佳餚，還有推出如「平安筷禮盒」等實用好物。，設計不只簡約又大方，適合作為入厝禮、商務贈禮等，自用方便也能拿來送禮。實際查詢鼎泰豐網路商城，不過也有消費者提醒，由於採用兩種材質結合設計，若施力不當仍有斷裂的風險，使用上要多加注意。