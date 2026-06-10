連鎖餐飲品牌「鼎泰豐」憑藉對食材、口味與高品質服務的極致追求聞名，並以招牌小籠包紅遍全世界，每天都有各國觀光客慕名而來。但近日婦產科醫師沈煌彬推薦鼎泰豐「隱藏菜單」，不是小籠包，也不是排骨蛋炒飯，竟是店內專用筷子「平安筷」，一雙只要150元且十分順手，不易滑落又相當好拿，外觀高級自用或送禮兩宜，甚至有過來人稱讚「我用了10年，至今跟新的一樣」。
去鼎泰豐不只點小籠包！醫公開「隱藏菜單」：內行愛上10年
婦產科醫師沈煌彬近日在臉書發文，表示前陣子特別光顧鼎泰豐買了很多人不曉得的「隱藏菜單」，既不是鎮店之寶小籠包，也不是老饕愛吃的排骨蛋炒飯，答案竟是普通生活用品「筷子」。沈煌彬醫師解釋，近期剛好有朋友詢問有沒有推薦的「好用又耐用的筷子」，他第一時間立馬聯想到鼎泰豐筷子，其一雙只要150元，不只可以單買，也可以整盒購入，目前共有紅色、黑色兩種顏色。
鼎泰豐筷子高級又好用！過來人認證手感好：準備缺貨了
不過鼎泰豐筷子究竟厲害在哪？沈煌彬以自身經驗分享，表示自己是每天拿器械開刀的外科醫師，鼎泰豐的筷子使用起來「確實手感有差」，不只重量分配很均衡，夾東西時的摩擦力也相當剛好，「不會太滑，也不會太澀。夾麵、夾青菜、夾小籠包都很順手，更重要的是，它真的很耐用。」
該篇貼文曝光後，瞬間引來眾多網友認同留言「鼎泰豐的好高級，確實好夾」、「我還有加買筷盒，手感真的好！」、「這筷子我用了10年有，至今跟新的一樣，放洗碗機完全沒問題，用不壞！很值得購入，也時常送朋友入厝禮物對方也開心」，甚至有人笑說「應該馬上又要缺貨了」。
鼎泰豐平安筷一用就10年！高CP值超實用：自用送禮都推薦
據了解，連鎖餐飲「鼎泰豐」以招牌小籠包聞名全世界，但店內販售的並非只有各式美味佳餚，還有推出如「平安筷禮盒」等實用好物。鼎泰豐平安筷前端採用304不鏽鋼確保耐用，筷柄則使用SPS環保樹酯，以高規格打造精緻食器，並搭配精裝禮盒販售，設計不只簡約又大方，適合作為入厝禮、商務贈禮等，自用方便也能拿來送禮。
實際查詢鼎泰豐網路商城，鼎泰豐平安筷共有紅色、黑色兩組，並分1入組160元、2入組320元、6入組900元以及附筷盒組220元進行販售，其在網路上評價極高，以重量均衡、好上手、止滑度剛好而聞名，加上一組價格不貴，屬於CP值相當高的實用好物。不過也有消費者提醒，由於採用兩種材質結合設計，若施力不當仍有斷裂的風險，使用上要多加注意。
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婦產科醫師沈煌彬近日在臉書發文，表示前陣子特別光顧鼎泰豐買了很多人不曉得的「隱藏菜單」，既不是鎮店之寶小籠包，也不是老饕愛吃的排骨蛋炒飯，答案竟是普通生活用品「筷子」。沈煌彬醫師解釋，近期剛好有朋友詢問有沒有推薦的「好用又耐用的筷子」，他第一時間立馬聯想到鼎泰豐筷子，其一雙只要150元，不只可以單買，也可以整盒購入，目前共有紅色、黑色兩種顏色。
不過鼎泰豐筷子究竟厲害在哪？沈煌彬以自身經驗分享，表示自己是每天拿器械開刀的外科醫師，鼎泰豐的筷子使用起來「確實手感有差」，不只重量分配很均衡，夾東西時的摩擦力也相當剛好，「不會太滑，也不會太澀。夾麵、夾青菜、夾小籠包都很順手，更重要的是，它真的很耐用。」
該篇貼文曝光後，瞬間引來眾多網友認同留言「鼎泰豐的好高級，確實好夾」、「我還有加買筷盒，手感真的好！」、「這筷子我用了10年有，至今跟新的一樣，放洗碗機完全沒問題，用不壞！很值得購入，也時常送朋友入厝禮物對方也開心」，甚至有人笑說「應該馬上又要缺貨了」。
據了解，連鎖餐飲「鼎泰豐」以招牌小籠包聞名全世界，但店內販售的並非只有各式美味佳餚，還有推出如「平安筷禮盒」等實用好物。鼎泰豐平安筷前端採用304不鏽鋼確保耐用，筷柄則使用SPS環保樹酯，以高規格打造精緻食器，並搭配精裝禮盒販售，設計不只簡約又大方，適合作為入厝禮、商務贈禮等，自用方便也能拿來送禮。
實際查詢鼎泰豐網路商城，鼎泰豐平安筷共有紅色、黑色兩組，並分1入組160元、2入組320元、6入組900元以及附筷盒組220元進行販售，其在網路上評價極高，以重量均衡、好上手、止滑度剛好而聞名，加上一組價格不貴，屬於CP值相當高的實用好物。不過也有消費者提醒，由於採用兩種材質結合設計，若施力不當仍有斷裂的風險，使用上要多加注意。