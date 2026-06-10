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否認AI泡沫論 看好長期成長趨勢

海外擴廠非政治壓力 最先進製程仍留台灣

台灣掌握全球先進晶片命脈

全球晶片製造龍頭台積電（TSMC）表示，通貨膨脹正推高其營運成本，因此不排除調漲價格的可能性。由於台積電負責生產包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）以及蘋果（Apple）等科技巨頭設計的先進晶片，其價格變動可能進一步影響AI基礎設施建置成本，甚至推升消費性電子產品價格。台積電財務長黃仁昭近日接受英國廣播公司（BBC）專訪時指出，通膨確實造成公司成本增加，但強調台積電的定價將反映其技術領先地位與製造能力，不會出現「一次漲四倍、五倍」的情況。黃仁昭表示，台積電擁有全球最先進的製程技術與卓越製造能力，因此價格調整將基於公司價值，而非短期市場波動。他也透露，公司正面臨客戶需求快速增加的壓力，尤其是在人工智慧（AI）熱潮推動下，先進晶片需求持續攀升。台積電董事長暨總裁魏哲家當天稍早也向股東表示，相較於競爭對手陸續調漲價格，台積電「當然也希望能夠提高價格」。近年來，隨著生成式AI快速發展，帶動高效能運算（HPC）與AI伺服器需求激增，台積電股價也因AI晶片訂單湧入而大幅上漲。然而，近期全球科技股出現修正，引發市場對AI投資熱潮是否過熱的疑慮。對此，黃仁昭否認AI產業正處於泡沫階段。他指出，台積電與客戶及客戶的客戶保持密切聯繫，而這些大型雲端服務供應商（Hyperscalers）擁有雄厚資金與長期投資能力，因此公司對AI產業長期發展前景抱持高度信心。黃仁昭表示：「我們對這波AI超級趨勢（megatrend）的信念非常強烈。」他強調，目前台積電正盡一切可能擴充產能，以滿足市場需求，但客戶需求成長速度仍遠超供給能力。面對美中科技競爭持續升溫，以及美國要求關鍵半導體供應鏈在地化的政策壓力。中國國家主席習近平日前也在與美國總統川普的高峰會上警告，稱若是誤判或處理不當台灣問題，可能會讓這兩個超級大國之間的關係陷入「極其危險的境地」。台積電近年積極布局海外產能，目前在美國、日本及德國興建新廠。不過，黃仁昭否認海外擴張是出於美國或中國的政治要求。他表示，台積電之所以赴海外設廠，主要是因應客戶需求，希望能在客戶所在地附近建立生產能力，而非配合任何政府施壓，「客戶希望我們到那裡設廠，不是政府要求我們這麼做。」對於外界關注全球最先進晶片生產是否可能移出台灣，他則態度明確指出，最尖端製程未來仍將留在台灣生產。黃仁昭表示，若要將完整的半導體製造生態系複製到美國，可能需要5年至10年甚至更長時間，顯示即使台積電已承諾對美國亞利桑那州投資高達1650億美元，台灣在全球先進半導體供應鏈中的核心地位短期內仍難以被取代。目前全球大部分最先進半導體均由台積電生產，相關晶片廣泛應用於智慧型手機、筆記型電腦、AI資料中心及各類高科技設備。隨著美中戰略競爭升高，半導體供應鏈安全已成為全球關注焦點。分析人士指出，若台積電未來調整代工價格，除了可能提高AI產業建置成本外，也可能逐步反映至終端電子產品售價；而台積電堅持將最先進製程留在台灣，則再次凸顯台灣在全球科技產業中的關鍵戰略地位。