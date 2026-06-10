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趙少康砲轟：將帥無能累死三軍

日本與菲律賓近期啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判，引發外界憂心台灣東部海域及漁民權益可能受到影響。前中廣董事長趙少康日前便對此批評政府面對日、菲談判排除第三方的爭議毫無作為，海委會主委管碧玲隨後分享基層海巡人員發文回應，強調海巡在第一線持續巡護、執法與救難。對此，趙少康昨（9）日再度開砲，直言自己從頭到尾檢討的都是政府高層，不該把基層辛苦當成遮羞布，並再度砲轟政府無所作為。趙少康日前在臉書指出，管碧玲曾說「海巡在，主權就在」，但他認為這句話只是口號。他質疑，當日本、菲律賓片面啟動專屬經濟區談判，可能影響台灣漁民權益時，從總統賴清德、行政院長卓榮泰到相關部會，都未見強硬表態；但同一時間，若中國大陸船艦進入台灣東部海域，民進黨政府卻立即展現強烈反應，兩者同樣涉及主權與海域權益，政府態度卻明顯不同。管碧玲則分享海巡署人員林揚的貼文回擊，藉此凸顯海巡第一線捍衛海域權益的辛勞。只見林揚在文中表示，海巡弟兄長年在黑夜、豪雨與風浪中執行巡護、救難與執法工作，用實際行動建立國際法基礎，強調「海巡在，所以我們的主權在，不是誰說是他的就是他的」。不過，趙少康昨再度回應，強調自己從未否定基層海巡人員的努力，真正要檢討的是賴清德政府高層的決策與態度。他批評，政府面對日菲談判可能損及台灣漁權時的反應消極，還把基層海巡人員的血汗拿來擋批評，並喊話賴政府，「自己無能，不要把基層的辛苦當成遮羞布」。趙少康強調，既然日、菲談判的經濟海域跟台灣高度重疊，台灣卻被2國無視，上不了談判桌；如果不是大陸出手，賴政府還在額手稱慶，官員顢頇的程度簡直無法想像。結果看看賴清德政府做了什麼？賴清德有出來說話嗎？卓榮泰有出來表態嗎？不出來講話就算了，外交部還表示對日、菲談判「樂觀其成」。真的是唾面自乾，丟臉丟到家了。如果賴清德政府覺得自己在這件事情上做得很好，那就大方說清楚。到底做了哪些具體交涉？提出哪些抗議？爭取了哪些權益？讓大家看看。