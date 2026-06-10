我是廣告 請繼續往下閱讀

根據美媒報導，孟菲斯灰熊隊預計將在今年休賽季徹底清倉，將當家明星控衛莫蘭特（Ja Morant）及其合約剩餘2年、總額高達8700萬美元的資產擺上貨架，這也宣告著曼菲斯正式大刀闊斧邁入重建期。然而，昔日曾對他表達濃厚興趣的洛杉磯快艇與鳳凰城太陽等隊，如今態度卻出現驚人轉變，多位聯盟消息人士透露，太陽隊目前已明確表態「完全沒有意願追求莫蘭特」。根據《ClutchPoints》資深記者席格（Brett Siegel）報導，一名太陽隊內部知情人士直言：「我們絕對不會參與其中。」這項消息也直接粉碎了外界先前期盼莫蘭特能與太陽看板巨星布克（Devin Booker）合組超級後場的幻想。現年26歲的莫蘭特曾是聯盟炙手可熱的頂級新星，然而在2025-26賽季，無休止的傷病與場外風波，成了他與灰熊球團決裂的導火線。本賽季莫蘭特因傷打打停停，整季僅出賽了20場比賽。回顧莫蘭特本季的傷病史，他在賽季初對陣克里夫蘭騎士隊時遭遇右小腿1級拉傷，因此缺席了10場比賽；12月中旬短暫復出後，1月份他又因右小腿挫傷再度高掛免戰牌；緊接著在1月21日，他又不幸遭遇左肘尺側副韌帶（UCL）扭傷，甚至被迫接受富血小板血漿（PRP）注射治療。除了變成「玻璃人」之外，莫蘭特過往在2023與2024年間因多次亮槍等不當行為遭聯盟禁賽33場的黑歷史，早已讓球團高層頭痛不已。更致命的是，本賽季他還與灰熊隊現任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）爆發激烈口角衝突，遭到球隊內部禁賽1場。灰熊球團在今年4月提前宣布莫蘭特整季報銷，並大動作發動交易，將核心班恩（Desmond Bane）送往魔術、小傑克森（Jaren Jackson Jr.）送往爵士，宣告徹底打掉重練。灰熊總經理克萊曼（Zach Kleiman）對此冷酷地表示：「這純粹是攸關球隊未來的發展方向，而非針對莫蘭特個人。」雖然貴為兩屆全明星球員，但莫蘭特巨大的合約與不穩定的場內外因子，讓各隊在休賽季初期都抱持觀望態度。聯盟普遍預期這筆驚天交易案不會太快發生。一名西區球隊高層在接受《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）採訪時指出：「等到選秀大會和自由球員市場自由開啟後，一定會有球隊發現自己沒有補進理想的戰力。到了那個時候，才是莫蘭特交易案真正會發酵的時機。」對於即將步入生涯十字路口的莫蘭特而言，離開曼菲斯這個是非之地、前往新球隊重新開始，或許是對彼此最好的解脫。這位昔日球風勁爆的天才控衛最終會花落誰家，勢必將成為今年炎炎夏日全美籃壇最受注目的交易肥皂劇。