近日全台天氣不穩，通勤外出時如果手機進水，千萬別急著拿吹風機猛吹，可能會讓充電孔、喇叭孔或內部零件受損。有人分享iPhone 11充電孔就是這樣壞掉。另外社群有人分享用韓團Stray Kids的《MIROH》靠聲波能噴出水珠，被譽為爬排水神曲。蘋果官方也分享正確排水、乾燥手機的做法。

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手機進水靠一首歌自救？《MIROH》意外爆紅

有民眾在Threads發文表示，室友颱風天出門，手機不慎掉到馬路上進水，後來請對方播放南韓男團Stray Kids歌曲《MIROH》，沒想到手機底部喇叭孔立刻噴出一堆水珠，讓原PO笑稱「排水神曲真的不是叫假的」。

貼文曝光後，人分享耳機進水後，也是靠同一首歌把水震出來，大讚《MIROH》是「實用型歌曲」。不過這類方式比較接近利用聲音震動輔助排出喇叭孔水分，並不代表能真正解決手機內部進水問題，若手機已出現充電異常、螢幕霧化、觸控失靈或反覆跳出液體偵測警告，仍建議盡快送修檢測。

▲網友分享手機進水後播放Stray Kids歌曲《MIROH》，喇叭孔竟噴出大量水珠，引發熱議。（圖／記者周淑萍攝）
▲網友分享手機進水後播放Stray Kids歌曲《MIROH》，喇叭孔竟噴出大量水珠，引發熱議。（圖／記者周淑萍攝）
一首歌真的能排水？原理其實和Apple Watch有關

「排水神曲」的原理，可能與Apple Watch的「排水」功能有些相似。Apple官方說明，Apple Watch開啟「水中鎖定」後，關閉時會播放一連串聲音，將殘留在揚聲器中的水排出，之後就能正常使用螢幕。不過要注意的是，Apple Watch本身設計有水中鎖定與排水功能，iPhone並沒有官方內建「播放聲音排水」功能，因此網友播放歌曲排水只能視為輔助做法，不能取代官方建議的乾燥流程。

iPhone進水會怎樣？Apple：潮濕時充電恐永久損壞

Apple官方支援文件指出，如果iPhone偵測到Lightning或USB-C連接埠中有液體，系統會跳出警告，為了保護iPhone與配件，在乾燥之前可能無法充電。若連接埠潮濕時仍替iPhone充電，連接埠或連接線的針腳可能受到侵蝕，導致永久損壞或停止運作。

▲iPhone 或連接器偵測到水分時，手機會無法充電，如果繼續充電恐怕會讓手機永久損壞。（圖／翻攝蘋果官網）
▲iPhone 或連接器偵測到水分時，手機會無法充電，如果繼續充電恐怕會讓手機永久損壞。（圖／翻攝蘋果官網）
iPhone進水怎麼辦？Apple公布4步驟急救法

▪︎立刻拔掉所有連接線與配件，在完全乾燥前不要再次接上。

▪︎將iPhone接口朝下，輕拍手機，讓多餘液體流出。

▪︎把iPhone放在通風乾燥處，至少等待30分鐘後，再嘗試充電。

▪︎若仍無法充電或持續出現液體偵測警告，代表可能還有液體殘留，最多可能需要24小時才能完全乾燥。

吹風機、米桶都NG！手機進水別做3件事

▪︎不要用吹風機、暖風機等外部熱源烘乾。

▪︎不要使用高壓氣體或壓縮空氣吹充電孔。

▪︎不要把棉花棒、紙巾、牙籤等異物插進連接埠，也不要把iPhone放進米袋，因為小米粒或碎屑可能造成損害。

雖然iPhone具備防潑抗水能力，但Apple也提醒，抗水效果並非永久狀態，可能隨日常使用而下降。雨天使用手機仍建議避免長時間淋雨，尤其不要在充電孔潮濕時充電。

▲Apple提醒，手機進水後不要使用吹風機、壓縮空氣或把手機放進米袋乾燥。（圖／AI生成，周淑萍監製）
▲Apple提醒，手機進水後不要使用吹風機、壓縮空氣或把手機放進米袋乾燥。（圖／AI生成，周淑萍監製）
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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...