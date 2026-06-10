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▲銀赫曾經在頻道中大啖「一脆」甜甜圈，如今爆發品牌糾紛。（圖／翻攝自銀赫YouTube@eunhyuk）

▲銀赫到台北時，特地前往西門町買「一脆甜甜圈」。（圖／翻攝自銀赫YouTube@eunhyuk）

Super Junior銀赫的愛店、台北西門町商圈知名脆皮甜甜圈店「一脆」近日在社群平台掀起討論，多篇貼文指稱店家背後發生經營權糾紛，有自稱任職6年的前員工發文表示，原創始團隊與房東過去曾以合夥方式合作，但在品牌經營逐漸打響名號後，雙方關係生變，最終導致原團隊離開原店址，並另行成立新品牌，直言：「房東整碗端走！」相關內容曝光後，吸引大量網友轉發討論。根據前員工說法，當初合作期間，房東曾提出由自己持有商標登記，並要求取得一半股份，後續店內設備與營運則主要由原老闆負責投入，貼文指出，當品牌成功打開知名度後，原團隊遭到排除，最終被迫離開經營多年的店面，由於目前相關說法主要來自員工與網友發言，實際股權與商標權歸屬仍有待當事人進一步說明。事件延燒後，不少自稱曾任職於店內的員工與老顧客陸續留言聲援，表示過去曾見證店家從疫情期間一路經營至觀光客排隊名店的過程，也認為原團隊對產品研發與服務投入許多心力。根據相關貼文，目前原班人馬已在西門町成立新店「倆倆脆」，並強調延續過去熟悉的配方與製作方式，希望老顧客能夠重新找回記憶中的味道。由於「一脆」長期是許多日本、韓國及香港旅客來台必吃名單之一，尤其Super Junior更是在個人YouTube上大讚甜甜圈好吃，吸引不少粉絲前往排隊，因此事件曝光後，不少網友擔心海外觀光客並不了解品牌內部變動，紛紛自發性將相關內容翻譯成英文、日文及韓文，希望提醒外國旅客。有部分網友則認為，若品牌、商標與營運權確實涉及爭議，應透過法律程序釐清，而非單靠網路輿論判斷是非。除了甜甜圈本身外，整起事件也讓不少創業者開始討論商標權、股權分配與租約問題，有網友指出許多餐飲品牌草創初期因資金不足，往往會接受不對等合作條件，等到事業有成後才爆發爭議；也有人認為品牌商標、配方與智慧財產權應在創業初期就明確約定，避免未來因經營權問題衍生糾紛。隨著事件持續發酵，相關討論仍在社群平台延燒。值得一提的是，被網友點名的林姓房東，今年2月就曾因西門町一起店面糾紛登上新聞版面，當時一間位於二樓、經營多年的港式茶餐廳，某天準備開門營業時，竟發現通往店面的唯一樓梯遭工班拆除並封死，導致店家無法正常營業，引發外界關注。由於該棟建築共有2名房東，茶餐廳承租的二樓與其他樓層分屬不同所有權人，疑似因房東間爆發產權爭議，導致店家成為受害者，業者當時無奈表示，店內設備、食材全被困在樓上，員工薪資仍得照常支付，最終相關糾紛也進入司法程序處理。