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▲陸元琪分享女兒過21歲生日，第三個願望是希望爸爸袁惟仁復活，她心疼女兒思念爸爸的心情。（圖／翻攝自陸元琪IG@_c_c_lu）

知名音樂人袁惟仁（小胖老師）逝世後，留給家人無限的思念。日前他的愛女「蛋蛋」袁融迎來了21歲生日，媽媽陸元琪陪伴在側，並在社群平台上分享和女兒一起慶生、許願的畫面，袁融許了健康和金錢相關願望，第三個願望則是希望袁惟仁可以復活，讓陸元琪有些吃醋又心疼，「蛋蛋的第三個願望：把拔復活。ㄟ ……沒有一個願望是給媽咪的。」剛滿21歲的袁融在蛋糕前雙手合十，許下今年的生日願望，第一個願望是希望大家都健康，第二個願望是「我賺很多錢」，第三個願望是希望袁惟仁可以復活。陸元琪雖然對此有點吃醋，說了「沒有一個願望是給媽媽」，但更多的是心疼女兒想念爸爸的心。陸元琪也發了生日祝賀文給女兒，她表示，今年蛋蛋的笑容少了很多，心情也低落了不少，甚至有一天她忍不住問女兒：「有沒有覺得這幾個月妳的長相變了好多？」袁融也回應：「有，就這幾個月，變了好多。」陸元琪也告訴女兒，這就是人生必經的經歷：「沒關係，沒事的，就是長大了。所有的事都不會再像小時候…大哭一場就過去了。」陸元琪也叮嚀女兒，希望女兒在難過時，別忘了身邊還有很多呼吸中的人們正深深愛著她，「媽咪給妳的愛不是要妳變得軟弱，而是希望妳擁有著這些愛，而更加的無堅不摧。21，多美好的年紀，好好的，盡情的享受僅此一次的青春。」