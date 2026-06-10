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減班休息勞工再充電計畫！2026最新勞工補助「每月16300元」 申請資格

勞動力發展署表示，符合「減班休息勞工再充電計畫」資格的勞工，除了參加各分署自辦開設或委外辦理的在職訓練課程，也能透過勞動力發展數位服務平台參與線上學習課程，不受時間與地點限制。職業訓練課程安排涵蓋UX／UI影像處理、3D建築繪圖、太陽能併網型交流配線等領域，涵蓋產業技能提升、數位應用、專業證照及職能發展等。

▲「減班休息勞工再充電計畫」適用對象、補助金額、申請方式，一圖看懂。（圖／翻攝自勞動部勞動力發展署官網）

▲勞動力發展署「減班休息勞工再充電計畫」，在職勞工與事業單位都有補助。（圖／翻攝自勞動部勞動力發展署官網）

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