根據勞動部勞動力發展署表示，因應國際情勢變化影響部分產業訂單波動，勞動部宣布推動「減班休息勞工再充電計畫」支持勞工安定就業，鼓勵實施減班休息（無薪假）的勞工，利用空檔參加職業訓練有實際補助津貼，可領取「每月最高16300元」，2026最新勞工補助，放寬通報申請資格、領取對象及方式一次整理。
勞動部勞動力發展署發錢了！受國際經貿情勢波動，影響許多產業與就業機會，勞工面臨「減班休息（無薪假）」挑戰。勞動部勞動力發展署表示，推動的「減班休息勞工再充電計畫」再放寬通報機制！過去多由企業向主管機關通報，如今勞工也可持減少工時協議書（勞雇雙方簽署）、或透過勞資爭議調解相關文件主動通報，鼓勵勞雇雙方善用減班休息期間，轉化為人才培育契機，支持勞工依時數核發津貼最高逾1.6萬；企業則最高可獲350萬補助。
減班休息勞工再充電計畫！2026最新勞工補助「每月16300元」 申請資格
一、申請對象：
◾️在職勞工。
◾️協議通報實施減班休息之事業單位。
二、申請資格
1、因國際情勢影響，與公司協議實施「暫時減少正常工時」（減班休息）。
2、已完成通報程序。
3、參加「減班休息勞工再充電計畫」訓練課程。
4、完成訓練課程後，才能依實際參訓時數申請津貼。
勞動力發展署表示，符合「減班休息勞工再充電計畫」資格的勞工，除了參加各分署自辦開設或委外辦理的在職訓練課程，也能透過勞動力發展數位服務平台參與線上學習課程，不受時間與地點限制。職業訓練課程安排涵蓋UX／UI影像處理、3D建築繪圖、太陽能併網型交流配線等領域，涵蓋產業技能提升、數位應用、專業證照及職能發展等。
三、補助額度：
參訓勞工（訓練津貼）：
依實際參訓時數，按本部公告每小時最低工資（115年為196元）發給。舉例說明：雖然上課時數100小時，但協議減班休息（無薪假）為50小時，政府最高補助為196元 x 50（小時）＝ 9800元。
【全時勞工】
減班前勞保平均月投保薪資：31,801元以上，減班前後之薪資差額內，每月最高發給16,300元。
減班前勞保平均月投保薪資：29,500～31,800元，每月最高發給2,940元。
【部分工時勞工】
減班前後之薪資差額內，每月最高發給16,300元。
三、申請方式：
1、線上提出申請
2、另可致電事業單位所在地之分署洽詢。免付費客服專線：0800-777-888。
「在職勞工」參加訓練前：
檢附相關文件至本計畫專區申請參加計畫→分署審查及核定（5個工作天）→自核定次日起，於分署指定地點，參加分署自辦及委辦之在職訓練課程，或其他經專案認定之課程→參訓後，需至本計畫專區回報完成訓練→經分署審核後核發補助。
3、申請文件：
減班協議書、身分證、存摺、勞保投保明細。
4、申請時間：
隨課程時間辦理。
「企業」辦訓最高補助350萬元！申請方式一覽
一、適用對象：
辦訓事業單位。因應國際情勢而減班休息，並利用減班休息時段辦訓，且符合下列各款規定：
1. 投保就業保險、勞工保險或勞工職業災害保險，並領有設立登記證明文件之事業機構或團體。
2. 與受僱勞工達成協議，同意減班休息，並依因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項辦理通報。
3. 切結於訓練期間持續僱用參訓勞工，並維持整體勞工僱用規模達90%以上，且每月發給勞工工資不得低於最低工資。
二、補助額度：
事業單位（訓練費用）：核實補助，最高350萬元。
三、申請方式與時間：
1、線上提出申請
2、另可致電事業單位所在地之分署洽詢。免付費客服專線：0800-777-888。
「事業單位」實施減班休息後：
檢附相關文件至本計畫專區申請參加計畫→分署審查及核定（14個工作天）→自核定次日起，依分署核定課程內容辦理訓練；勞工應至指定地點參訓→施訓前，需至本計畫專區登錄訓練資料→施訓結束後，需至本計畫專區回報完成訓練→經分署審核後核發補助。
3、申請文件：
減班協議書、身分證、存摺、薪資單／薪資證明。
4、申請時間：
滿30天後的90日內提出申請。
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減班休息勞工再充電計畫！2026最新勞工補助「每月16300元」 申請資格
一、申請對象：
◾️在職勞工。
◾️協議通報實施減班休息之事業單位。
二、申請資格
1、因國際情勢影響，與公司協議實施「暫時減少正常工時」（減班休息）。
2、已完成通報程序。
3、參加「減班休息勞工再充電計畫」訓練課程。
4、完成訓練課程後，才能依實際參訓時數申請津貼。
勞動力發展署表示，符合「減班休息勞工再充電計畫」資格的勞工，除了參加各分署自辦開設或委外辦理的在職訓練課程，也能透過勞動力發展數位服務平台參與線上學習課程，不受時間與地點限制。職業訓練課程安排涵蓋UX／UI影像處理、3D建築繪圖、太陽能併網型交流配線等領域，涵蓋產業技能提升、數位應用、專業證照及職能發展等。
參訓勞工（訓練津貼）：
依實際參訓時數，按本部公告每小時最低工資（115年為196元）發給。舉例說明：雖然上課時數100小時，但協議減班休息（無薪假）為50小時，政府最高補助為196元 x 50（小時）＝ 9800元。
【全時勞工】
減班前勞保平均月投保薪資：31,801元以上，減班前後之薪資差額內，每月最高發給16,300元。
減班前勞保平均月投保薪資：29,500～31,800元，每月最高發給2,940元。
【部分工時勞工】
減班前後之薪資差額內，每月最高發給16,300元。
三、申請方式：
1、線上提出申請
2、另可致電事業單位所在地之分署洽詢。免付費客服專線：0800-777-888。
「在職勞工」參加訓練前：
檢附相關文件至本計畫專區申請參加計畫→分署審查及核定（5個工作天）→自核定次日起，於分署指定地點，參加分署自辦及委辦之在職訓練課程，或其他經專案認定之課程→參訓後，需至本計畫專區回報完成訓練→經分署審核後核發補助。
3、申請文件：
減班協議書、身分證、存摺、勞保投保明細。
4、申請時間：
隨課程時間辦理。
一、適用對象：
辦訓事業單位。因應國際情勢而減班休息，並利用減班休息時段辦訓，且符合下列各款規定：
1. 投保就業保險、勞工保險或勞工職業災害保險，並領有設立登記證明文件之事業機構或團體。
2. 與受僱勞工達成協議，同意減班休息，並依因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項辦理通報。
3. 切結於訓練期間持續僱用參訓勞工，並維持整體勞工僱用規模達90%以上，且每月發給勞工工資不得低於最低工資。
二、補助額度：
事業單位（訓練費用）：核實補助，最高350萬元。
三、申請方式與時間：
1、線上提出申請
2、另可致電事業單位所在地之分署洽詢。免付費客服專線：0800-777-888。
「事業單位」實施減班休息後：
檢附相關文件至本計畫專區申請參加計畫→分署審查及核定（14個工作天）→自核定次日起，依分署核定課程內容辦理訓練；勞工應至指定地點參訓→施訓前，需至本計畫專區登錄訓練資料→施訓結束後，需至本計畫專區回報完成訓練→經分署審核後核發補助。
3、申請文件：
減班協議書、身分證、存摺、薪資單／薪資證明。
4、申請時間：
滿30天後的90日內提出申請。