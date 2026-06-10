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韓劇《鐵拳教育》上線Netflix後迅速爆紅，該劇講述一個逐漸崩壞的教育體制，學校的霸凌案件層出不窮，有些學生仗著自己有家庭背景，連老師都敢威脅，這部韓劇不只是反映了韓國教育體制，連台灣的老師看了也很有感，不少老師在Threads上熱烈討論，許多人認為，比起問題學生，更可怕的是恐龍家長。《鐵拳教育》中以霸凌輕生案件帶入，李昇規飾演的「劉俊亨」是校園霸凌的帶頭者，仗著自己的老爸是國會議員，連老師都敢嗆，「妳只是約聘的，要不要我拜託我爸，幫妳轉正職啊？」直到教權保護局督察羅華振（金武烈 飾）出現，這一切才開始逐漸扭轉。雖然《鐵拳教育》反映的是韓國的教育體制的黑暗面，但其實台灣老師們看了感觸也很深，現在老師已經不能打小孩，否則會被貼上體罰標籤，社群網路的發達，家長們的互通有無，老師們的作用比起「教育」更像是「保姆」，有網友在Threads上發問，有沒有老師已經看過《鐵拳教育》，立刻吸引討論。有人分享在國小教課，只是問學生考卷寫完了沒，學生竟然回「邊玩邊寫，有問題嗎」，還有人上課上到一半走到後面置物櫃拿東西，有學生上課脫褲子，老師出聲制止，竟然被主任說，要用「建議」的方式，千萬不能兇，國小生罵髒話已經不是稀奇的事情了。不過引發最多共鳴的，還是在家長的部分，許多人感嘆，現在最誇張的不是問題學生，而是恐龍家長，學生在上課時間離開座位被記了警告，家長竟到校投訴，「恐龍家長就是讓我想離職的那最後一根稻草」、「把教權局抽掉，大概就是紀錄片了」、「真正的問題來自後面的家長」、「現在學生禁不起一點罵」、「小孩誇張源自於家長態度，比鬼還可怕」。其實不管是什麼年級，都可以感受到這年頭老師的難處，有次經過一個公園，看到幼兒園的小朋友正在玩耍，有人溜滑梯，有人盪鞦韆，其中一位弟弟在爬欄杆，腳上有被蚊子咬的痕跡，A老師馬上跟B老師說：「記得拍下來傳給媽媽看。」可見壓力。不過身為家長，現在的社會案件層出不窮，的確也擔心孩子在我們看不見的地方受了委屈不敢說，或是遭遇困難沒有人替他們解決，總是希望老師多一分心力在孩子身上，雙方都不容易。