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▲樂天桃猿游擊手馬傑森（如圖），傳出與林襄舊情復燃。（圖／擷取自CPBLTV）

味全龍超人氣啦啦隊女神林襄與樂天桃猿球員馬傑森近日遭週刊直擊甜蜜約會，從牽手逛街、共進晚餐到一起看電影，全程互動自然，讓這段傳了近3年的戀情再度浮上檯面，值得注意的是，面對外界關注，林襄經紀人並未直接否認戀情，並向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。」回應內容耐人尋味。針對林襄與馬傑森被拍到約會一事，林襄經紀公司表示：「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。」同時表示：「希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心。相較於過去藝人戀情曝光時常見的否認或澄清聲明，此次回應並未正面否認2人關係，因此被不少網友視為相當耐人尋味，也讓外界對2人的感情現況更加好奇。其實林襄與馬傑森早在2023年就曾被拍到約會，當時雙方因同屬樂天體系而備受關注，之後2人一度傳出分手消息，也曾出現復合、冷戰等各種版本傳聞，期間甚至還牽扯前樂天女孩阿布舞爆料，讓感情時間線成為外界討論焦點，不過無論外界如何猜測，雙方始終未曾正式對外說明感情狀態。除了這次約會被拍之外，馬傑森日前敲出生涯首轟時，也曾透露收到林襄的祝賀訊息。當時媒體追問相關內容，馬傑森雖然顯得有些害羞，但仍笑著回應：「真的很謝謝她。」簡短一句話卻讓不少球迷嗅到不尋常氣氛，如今再加上牽手約會畫面曝光，也讓許多人認為2人的感情其實一直相當穩定。隨著經紀公司未正面否認戀情，加上2人近年多次被拍到私下互動，不少粉絲紛紛留言表示支持，認為男未婚、女未嫁，談戀愛本來就是再正常不過的事情；也有人認為，既然已多次被拍到同框約會，與其讓外界持續猜測，不如未來有機會時大方認愛，無論如何，這段備受關注的姐弟戀，顯然仍是娛樂圈與棒球圈最熱門的話題之一。