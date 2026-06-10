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▲未來一周仍有鋒面顯著影響台灣天氣，各地仍有明顯雨勢，尤其午後大雨不斷。（圖／賈新興提供）

▲鋒面、偏強西南風影響，今天中午前，仍有一波波雲系在台灣上空發展。（圖／中央氣象署）

▲受滯留鋒面、西南氣流共同影響，周二、周三是降雨高峰期，西半部、宜蘭及花東山區有大雨或豪雨機率。（圖／中央氣象署）

今（10）日上午各地仍有明顯雨勢，午後隨鋒面南移，降雨有所趨緩，氣象專家賈新興表示，今天鋒面和偏強西南風影響，全台仍有局部陣雨、雷雨伴強陣風， 台中以北、中南部山區「局部豪雨以上」，未來一周仍是多雨的環境，下周末天氣才有機會回歸穩定。全台有局部陣雨雷雨伴強陣風，台中以北、中南部山區局部豪雨以上，請提早避難。6月11日各地都有陣雨；6月12日台中至高雄陣雨，午後全台有雨。6月13日白天局部短暫雨、午後各地陣雨；6月14日苗栗以南陣雨、午後宜花東短暫雨。新竹以南局部短暫雨，午後各地局部短暫雨。6月17日起太平洋高壓逐漸增強。清晨台南以南沿海零星雨，午後各地局部短暫雨，整體趨穩。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天「台北至彰化、屏東、宜花東」持續下雨，中午過後鋒面雲系逐漸東移脫離，並南移巴士海峽後，各地降雨將稍微緩和一下，不下雨的空檔變多，明天降雨的狀況，需視鋒面系統何時開始北上，以及西南風重新增強的時間點。天氣風險公司資深顧問吳聖宇則提及，滯留鋒面持續由北往南緩慢移動，今天晚間來到恆春半島或巴士海峽北部，北台灣與東北部受中高層短波槽影響，沿海層狀降雨持續發展；南部則由鋒面配合西南季風帶來明顯雨勢，全台大致維持陰雨天氣，西半部有大雨至局部豪雨機會，東半部也可能出現大雨。吳聖宇說明，明天鋒面仍位於巴士海峽，但西南季風南移，水氣略減，整體雨勢較今天緩和。中南部仍有短暫陣雨或雷雨，山區午後熱對流旺盛，台中以南山區須留意局部大雷雨；宜花東也可能受對流雲系影響出現較大雨勢。北部降雨相對零星，但外出仍建議攜帶雨具。周五至下周二鋒面將再度北抬，西南季風重返台灣附近，各地天氣持續不穩定，普遍有短暫陣雨或雷雨，局部地區不排除出現大雨、豪雨等級降雨。預估下周三、下周四鋒面逐漸北移，若太平洋高壓順利增強，端午連假期間天氣有望恢復夏季型態，以午後雷陣雨為主。