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「瓦斯差4公斤未達列管標準」

「住商混合餐飲場所應強化申報、檢修」

「調整公共意外險的面積加風險門檻」

新竹市東區高翠路一家便當便日前凌晨發生瓦斯氣爆事故，造成2人傷重不治，並波及周邊數十戶及超過百輛汽、機車。對此，國民黨立委鄭正鈐今（10）日表示，事故原因仍待專業鑑定釐清，但這起事件也暴露出必須正視的制度問題：小型餐飲場所大量用火、用氣、用電，卻可能因未達瓦斯列管門檻、未達強制投保標準，而落入公共安全管理與求償保障的空窗。鄭正鈐今發文指出，依目前公開資訊，爆炸點便當店面積約100平方公尺，液化石油氣串接使用量為76公斤，未達液化石油氣80公斤以上之列管標準；同時也因面積未達300平方公尺，未被強制納入公共意外責任險範圍。也就是說，一個每天高頻率用火用氣的營業場所，可能因「差4公斤」未進入較高強度管理，也因「面積未達門檻」少了一層保險保障。鄭正鈐提到，根據消防署114年統計，全國火災共13,799件，其中電氣因素2,822件、爐火烹調863件、瓦斯漏氣或爆炸83件。小型餐飲場所的風險不是單一瓦斯問題，而是用火、用氣、用電交疊的複合風險。鄭正鈐說，他將要求中央各相關部會檢討現行規範，針對小吃店、便當店、早餐店等高用火、高用氣營業場所，建立更細緻的風險分級管理。對於未達列管標準、卻已接近門檻，且位於住商混合區的餐飲場所，應研議強化申報、輔導、抽查、定期檢修、漏氣偵測及自動遮斷等安全機制，避免實際高風險場所落在制度邊緣。同時，鄭正鈐認為，公共意外責任保險也不能只看面積。中央雖已針對部分特定行業訂有強制投保規範，但小吃店、便當店、早餐店等小型餐飲場所，仍主要仰賴地方自治條例，且各縣市門檻不一。例如台北市已將餐飲消費場所強制投保公共意外責任險的面積門檻，從300平方公尺下修至150平方公尺以上。未來應將營業型態、瓦斯使用量、是否位於住商混合區及第三人損害風險納入評估，從「面積標準」調整為「面積加風險標準」。鄭正鈐也強調，公共安全不能因為差幾公斤，就少一套制度；市民生命財產安全，也不該因未達面積門檻，而出現保障落差。