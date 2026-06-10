我是廣告 請繼續往下閱讀

有條件式線上申請換護照7/1新制！符合3大條件免排隊網路開辦

從7月1日開始二度鬆綁適用對象，原本護照效期6個月內才可以線上申換，現在放寬到效期不足1年內的國人，都可以上網直接申辦，標準全面比照臨櫃。

▲外交部領務局宣布，從7月1日起，有條件式申換護照條件再放寬，本來護照已經過期或護照效期不足6個月才可以線上申辦，7/1起放寬至1年也可以辦。（圖／記者葉盛耀攝）

包括「在台灣設有戶籍的成年人」、「現在持有護照已經過期或護照效期不足6個月（7/1起放寬至1年）且未遺失」以及「新護照的資料頁記載的個人資料都跟原護照相同，不可以要求變更，也不可以要求做任何護照內頁加簽、 移簽或註銷」

要去哪裡申辦？需要準備什麼東西？步驟教學一次看

步驟一要先「驗證身分憑證」

步驟二「上傳大頭照電子檔」

▲線上申辦換發護照需要準備「自然人憑證」、「最近6個月拍攝的大頭照」以及「信用卡」。（圖/外交部領務局官網）

步驟三「填入信用卡繳費」

費用一次為1300元。

申辦完成要等多久？怎麼領到換發護照？

居住在台灣本島者為繳費後10個工作日、居住在澎湖、金門、馬祖地區者為繳費後14個工作日可以拿到