近幾年出國旅遊潮相當盛行，尤其暑假又快到了，許多人都有安排旅遊計畫，不過你是否每次去外交部領務局換發護照時，總是被大排長龍的隊伍嚇壞呢？現在終於不用再排隊了！外交部日前宣布，從今年7月1日上午10點開始，「有條件式線上申換護照」二度鬆綁規定，未來只要護照效期不足1年的國人，都可以直接上網申辦，完全不用再去現場排隊啦！《NOWNEWS》本文也整理線上申辦換護照新條件、需要什麼、費用等資訊，帶你一文看懂。
有條件式線上申請換護照7/1新制！符合3大條件免排隊網路開辦
外交部發言人蕭光偉日前在記者會上透露，2025年元旦上路的「有條件式線上申換護照」便民措施，至今總計已經累積超過11萬人使用，廣受民眾好評，為了再進一步落實數位政府便利性，領務局宣布，從7月1日開始二度鬆綁適用對象，原本護照效期6個月內才可以線上申換，現在放寬到效期不足1年內的國人，都可以上網直接申辦，標準全面比照臨櫃。
然而許多人也好奇需要什麼條件才可以線上申請護照？必須要完全符合3項，包括「在台灣設有戶籍的成年人」、「現在持有護照已經過期或護照效期不足6個月（7/1起放寬至1年）且未遺失」以及「新護照的資料頁記載的個人資料都跟原護照相同，不可以要求變更，也不可以要求做任何護照內頁加簽、 移簽或註銷」，只要3項條件都符合，就能直接免到現場排隊線上申請換護照。
要去哪裡申辦？需要準備什麼東西？步驟教學一次看
如果想要「有條件式線上申換護照」，請民眾至外交部領事事務局全球資訊網「有條件式線上申換護照系統」進行申請。步驟一要先「驗證身分憑證」，透過電腦申請的必須要準備有效的自然人憑證及IC讀卡機；手機申請的則是要安裝行動自然人憑證APP進行驗證。
步驟二「上傳大頭照電子檔」，需要準備一張最近6個月內拍攝、符合護照規格的照片電子檔，這裡需要注意，如果發照時經受理機關發現照片是合成、使用鏡像照片（左右臉相反）或者是修圖太大，該案件依相關規定不會退費，且申請人必須重新繳費申辦哦！詳細「護照照片規格說明」可以參考領務局官網。
步驟三「填入信用卡繳費」，線上申辦系統採用的是信用卡線上繳款，申請人在完成認證、上傳大頭照後，必須在頁面輸入信用卡卡號、持卡人身分證字號、有效期限及卡片背面安全碼，費用一次為1300元。
申辦完成要等多久？怎麼領到換發護照？
在申辦完成之後，居住在台灣本島者為繳費後10個工作日、居住在澎湖、金門、馬祖地區者為繳費後14個工作日可以拿到，申請人必須拿著收據（可以手機出示電子收據）、國民身分證正本及領照時尚有效期之現持護照正本（將於截角後發還），親自至申辦時自行選定的領照地點臨櫃領取新護照。
外交部領務局也特別提醒，完成線上申請之後至領照前還有使用護照需求的話，系統不會受理；另外該功能只提供給護照沒有遺失且在效期規定內的民眾使用，如果是遺失尚有效期之護照無法使用本系統換發，請另行依「遺失未逾效期護照在國內申請補發說明書」辦理。
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外交部發言人蕭光偉日前在記者會上透露，2025年元旦上路的「有條件式線上申換護照」便民措施，至今總計已經累積超過11萬人使用，廣受民眾好評，為了再進一步落實數位政府便利性，領務局宣布，從7月1日開始二度鬆綁適用對象，原本護照效期6個月內才可以線上申換，現在放寬到效期不足1年內的國人，都可以上網直接申辦，標準全面比照臨櫃。
要去哪裡申辦？需要準備什麼東西？步驟教學一次看
如果想要「有條件式線上申換護照」，請民眾至外交部領事事務局全球資訊網「有條件式線上申換護照系統」進行申請。步驟一要先「驗證身分憑證」，透過電腦申請的必須要準備有效的自然人憑證及IC讀卡機；手機申請的則是要安裝行動自然人憑證APP進行驗證。
步驟二「上傳大頭照電子檔」，需要準備一張最近6個月內拍攝、符合護照規格的照片電子檔，這裡需要注意，如果發照時經受理機關發現照片是合成、使用鏡像照片（左右臉相反）或者是修圖太大，該案件依相關規定不會退費，且申請人必須重新繳費申辦哦！詳細「護照照片規格說明」可以參考領務局官網。
申辦完成要等多久？怎麼領到換發護照？
在申辦完成之後，居住在台灣本島者為繳費後10個工作日、居住在澎湖、金門、馬祖地區者為繳費後14個工作日可以拿到，申請人必須拿著收據（可以手機出示電子收據）、國民身分證正本及領照時尚有效期之現持護照正本（將於截角後發還），親自至申辦時自行選定的領照地點臨櫃領取新護照。
外交部領務局也特別提醒，完成線上申請之後至領照前還有使用護照需求的話，系統不會受理；另外該功能只提供給護照沒有遺失且在效期規定內的民眾使用，如果是遺失尚有效期之護照無法使用本系統換發，請另行依「遺失未逾效期護照在國內申請補發說明書」辦理。