受強烈梅雨鋒面狂炸，全台水庫迎來大補水，曾文水庫更在24小時內暴灌 1075 萬噸，然而同樣位於南部暴雨中心的高雄阿公店水庫水位竟不到 30 公尺、蓄水率離奇掛零，以下透過經濟部水利署最新即時對照表，帶您一圖解密最新水情。

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🟡 一圖看懂！中南部主要水庫即時水情對照表
記者深入比對經濟部水利署最新監測數據，中南部各大水庫在雨彈狂炸下，蓄水率與水位皆呈現極為震撼的「直線遽增」：

水庫名稱 水情即時時間 水位高度 (公尺) 有效蓄水量 (萬噸) 蓄水百分比 (%) 24小時水情變化
南化水庫

2026-06-10

 

2026-06-09

167.56

 

165.71

3281.93

 

2721.27

40.12%

 

33.26%

 📈 蓄水率衝破4成
仁義潭水庫

2026-06-10

 

2026-06-09

96.76

 

95.86

779.08

 

642.04

31.68%

 

26.11%

 📈 淨進帳 137 萬噸
烏山頭水庫

2026-06-10

 

2026-06-09

49.74

 

48.07

2035.00

 

1454.00

25.81%

 

18.44%

 📈 蓄水率大回升
曾文水庫

2026-06-10

 

2026-06-09

198.84

 

196.99

7190.00

 

6115.00

15.98%

 

13.59%

 🔥 日暴灌 1075 萬噸
牡丹水庫

2026-06-10

 

2026-06-09

129.66

 

128.14

1239.00

 

1113.00

47.59%

 

42.75%

 📈 水位穩定攀升
阿公店水庫

2026-06-10

 

2026-06-09

28.92

 

29.09

0.00

 

2.00

0%

 

0.14%

 🛑 水位不到30公尺
▲水利署最新即時水情比對表。曾文水庫24小時內暴灌1075萬噸、蓄水率回升至15.98%，阿公店水庫則維持0%。（圖／截自水利署官網,wra.gov.tw）
▲水利署最新即時水情比對表。曾文水庫24小時內暴灌1075萬噸、蓄水率回升至15.98%，阿公店水庫則維持0%。（圖／截自水利署官網,wra.gov.tw）
🟡 水利署最新水情盤點：全台預期狂吞 2 億噸水

根據水利署最新統計，這波梅雨鋒面預期可為全台水庫吞下 2 億 1720 萬噸的總進帳。目前已確認入庫達 1 億 2359 萬噸，後續尚有 9361 萬噸雨水正源源不絕流入集水區。

本次降雨落點可謂「精準大補水」，北部水庫預期收下 8210 萬噸、中部 5800 萬噸，原本乾涸的南部則預期豪飲 7700 萬噸。在全台進帳量前三名的常勝軍中，南部水系就強勢包辦了兩席，依序為聯合運用的曾文-烏山頭水庫系統（預期進帳 4300 萬噸處全台之冠）、石門水庫（4200 萬噸）與南化水庫（2600 萬噸）。

水利署發言人王藝峰指出，南部縣市順利挺過枯水期尾聲，對於未來南部水情的燈號與看法，官方已正式從原先的「不樂觀但穩定」全面轉為「審慎樂觀」。

🟡 暴雨狂炸水位卻不到30米？阿公店水庫「空庫」科學真相

然而，對照表中格外刺眼的「阿公店水庫水位 28.92 公尺、蓄水率 0%」，也引發不少在線觀看即時影像的網友熱議：明明山區累積降雨量前十大測站（如高雄六龜飆破 389.5 毫米、茂林多納林道達 299.5 毫米）都瘋狂下在高雄，為什麼阿公店水庫裡面卻滴水不存？

水利署對此給出專業解答：這正是阿公店水庫獨有的「空庫防淤期」機制！身為台灣唯一兼具防洪、排砂、供水的多功能水庫，每年 6 月 1 日至 9 月 10 日期間，水庫閘門會依法全面開啟。

當梅雨或颱風帶來的大雨狂炸山區時，正好利用強大的天然洪流將庫底沉積的淤泥順勢沖刷出庫，這就是為什麼在雨彈狂炸之際，阿公店水庫水位依然跌破 30 米且蓄水量掛零的「科學真相」。 

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...