受強烈梅雨鋒面狂炸，全台水庫迎來大補水，曾文水庫更在24小時內暴灌 1075 萬噸，然而同樣位於南部暴雨中心的高雄阿公店水庫水位竟不到 30 公尺、蓄水率離奇掛零，以下透過經濟部水利署最新即時對照表，帶您一圖解密最新水情。
🟡 一圖看懂！中南部主要水庫即時水情對照表
記者深入比對經濟部水利署最新監測數據，中南部各大水庫在雨彈狂炸下，蓄水率與水位皆呈現極為震撼的「直線遽增」：
🟡 水利署最新水情盤點：全台預期狂吞 2 億噸水
根據水利署最新統計，這波梅雨鋒面預期可為全台水庫吞下 2 億 1720 萬噸的總進帳。目前已確認入庫達 1 億 2359 萬噸，後續尚有 9361 萬噸雨水正源源不絕流入集水區。
本次降雨落點可謂「精準大補水」，北部水庫預期收下 8210 萬噸、中部 5800 萬噸，原本乾涸的南部則預期豪飲 7700 萬噸。在全台進帳量前三名的常勝軍中，南部水系就強勢包辦了兩席，依序為聯合運用的曾文-烏山頭水庫系統（預期進帳 4300 萬噸處全台之冠）、石門水庫（4200 萬噸）與南化水庫（2600 萬噸）。
水利署發言人王藝峰指出，南部縣市順利挺過枯水期尾聲，對於未來南部水情的燈號與看法，官方已正式從原先的「不樂觀但穩定」全面轉為「審慎樂觀」。
🟡 暴雨狂炸水位卻不到30米？阿公店水庫「空庫」科學真相
然而，對照表中格外刺眼的「阿公店水庫水位 28.92 公尺、蓄水率 0%」，也引發不少在線觀看即時影像的網友熱議：明明山區累積降雨量前十大測站（如高雄六龜飆破 389.5 毫米、茂林多納林道達 299.5 毫米）都瘋狂下在高雄，為什麼阿公店水庫裡面卻滴水不存？
水利署對此給出專業解答：這正是阿公店水庫獨有的「空庫防淤期」機制！身為台灣唯一兼具防洪、排砂、供水的多功能水庫，每年 6 月 1 日至 9 月 10 日期間，水庫閘門會依法全面開啟。
當梅雨或颱風帶來的大雨狂炸山區時，正好利用強大的天然洪流將庫底沉積的淤泥順勢沖刷出庫，這就是為什麼在雨彈狂炸之際，阿公店水庫水位依然跌破 30 米且蓄水量掛零的「科學真相」。
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記者深入比對經濟部水利署最新監測數據，中南部各大水庫在雨彈狂炸下，蓄水率與水位皆呈現極為震撼的「直線遽增」：
|水庫名稱
|水情即時時間
|水位高度 (公尺)
|有效蓄水量 (萬噸)
|蓄水百分比 (%)
|24小時水情變化
|南化水庫
|
2026-06-10
2026-06-09
|
167.56
165.71
|
3281.93
2721.27
|
40.12%
33.26%
|📈 蓄水率衝破4成
|仁義潭水庫
|
2026-06-10
2026-06-09
|
96.76
95.86
|
779.08
642.04
|
31.68%
26.11%
|📈 淨進帳 137 萬噸
|烏山頭水庫
|
2026-06-10
2026-06-09
|
49.74
48.07
|
2035.00
1454.00
|
25.81%
18.44%
|📈 蓄水率大回升
|曾文水庫
|
2026-06-10
2026-06-09
|
198.84
196.99
|
7190.00
6115.00
|
15.98%
13.59%
|🔥 日暴灌 1075 萬噸
|牡丹水庫
|
2026-06-10
2026-06-09
|
129.66
128.14
|
1239.00
1113.00
|
47.59%
42.75%
|📈 水位穩定攀升
|阿公店水庫
|
2026-06-10
2026-06-09
|
28.92
29.09
|
0.00
2.00
|
0%
0.14%
|🛑 水位不到30公尺
根據水利署最新統計，這波梅雨鋒面預期可為全台水庫吞下 2 億 1720 萬噸的總進帳。目前已確認入庫達 1 億 2359 萬噸，後續尚有 9361 萬噸雨水正源源不絕流入集水區。
本次降雨落點可謂「精準大補水」，北部水庫預期收下 8210 萬噸、中部 5800 萬噸，原本乾涸的南部則預期豪飲 7700 萬噸。在全台進帳量前三名的常勝軍中，南部水系就強勢包辦了兩席，依序為聯合運用的曾文-烏山頭水庫系統（預期進帳 4300 萬噸處全台之冠）、石門水庫（4200 萬噸）與南化水庫（2600 萬噸）。
水利署發言人王藝峰指出，南部縣市順利挺過枯水期尾聲，對於未來南部水情的燈號與看法，官方已正式從原先的「不樂觀但穩定」全面轉為「審慎樂觀」。
然而，對照表中格外刺眼的「阿公店水庫水位 28.92 公尺、蓄水率 0%」，也引發不少在線觀看即時影像的網友熱議：明明山區累積降雨量前十大測站（如高雄六龜飆破 389.5 毫米、茂林多納林道達 299.5 毫米）都瘋狂下在高雄，為什麼阿公店水庫裡面卻滴水不存？
水利署對此給出專業解答：這正是阿公店水庫獨有的「空庫防淤期」機制！身為台灣唯一兼具防洪、排砂、供水的多功能水庫，每年 6 月 1 日至 9 月 10 日期間，水庫閘門會依法全面開啟。
當梅雨或颱風帶來的大雨狂炸山區時，正好利用強大的天然洪流將庫底沉積的淤泥順勢沖刷出庫，這就是為什麼在雨彈狂炸之際，阿公店水庫水位依然跌破 30 米且蓄水量掛零的「科學真相」。