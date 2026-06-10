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▲吳文忻抗癌4年，在睡夢中去世，讓不少看著她對抗病魔的觀眾覺得感傷。（圖／翻攝自 IG@nat_ng_nat）

▲香港名模周汶錡（如圖）曾是名導王晶的愛將，王晶為了她曾對其他藝人下達封殺令。（圖／NOWNEWS資料照片）

▲黎明（如圖）不但演過少年賭神，本身的賭技也獲得合作拍戲的吳文忻認同，覺得他是真正的賭神。（圖／翻攝自IMDb）

曾參加1998年參加香港小姐選美得到季軍的吳文忻，2022年確診乳癌後，歷經4年辛苦的抗癌過程，昨（9）日早上在睡夢中過世，享年51歲，讓不少看著她一路對抗病魔的觀眾很感傷。吳文忻過去曾和黎明、張柏芝合作電影《情迷大話王》，見識了黎天王的高明賭技，稱他是「真正的賭神」，但她幾年之後就得罪該片導演王晶，因為在節目上一句話被認為諷刺王晶愛將周汶錡，遭到封殺將近13年。吳文忻原本也和大多數港姐優勝者一樣，與主辦單位TVB簽約，不過只待了3年就離開，可惜碰上香港電影的低潮期，她拍的大多數影片都是品質欠佳的網路電影，自己都不會重看。唯獨《情迷大話王》，和黎明與張柏芝合作，某回大家到賭場玩，她換的籌碼剩下幾個，黎明玩輪盤卻贏了，他也幫她擺了幾個數字，馬上讓她翻本，堪稱真正的賭神，原來黎明在英國留學時，會去賭場賺生活費，才練出這種實力。而該片導演王晶卻在幾年之後對吳文忻氣到下達封殺令，因為當時吳文忻去上TVB的遊戲節目《問題娛樂圈》，其中「娛樂比大小」的單元裡，題目問到名模周汶錡與肥姐沈殿霞「哪個大」，吳文忻竟說是周汶錡，還稱她「大話」（粵語中的騙人），接著解釋：「不關我的事喔，不是我講的，我都是最近看報紙上的記者朋友說她在睜眼說瞎話。」當時周汶錡極力否認有整容，吳文忻一打槍，馬上引爆熱烈話題。而周汶錡正好是王晶旗下的頭號愛將兼力捧模特兒，吳文忻這句話激起王晶的怒火，對她及她經紀公司發出「全面封殺令」，公開表明：「董事會很憤怒，會保留法律追究權利！現階段不會啟用他們的藝人拍電影，連出席活動都不會找。」這讓吳文忻在2010年後幾乎在主流影視平台全面絕跡，直到2020年才解凍、在ViuTV劇集《熟女強人》亮相，付出慘痛的代價。香港網友曾經對於「吳文忻與周汶錡哪個漂亮、哪個更真」有過一番罵戰，雖然不少人力挺吳文忻，稱她「夠勇夠膽」、「敢言真性情」，不過她卻賠上了演藝事業，她也在2011年嫁給有「南丫島王子」之稱的陳劍陵，走入家庭當起主婦，照顧他們所生的兩個女兒，卻沒想到在10多年後罹患乳癌，最終仍和最心愛的女兒們在醫院病房道別。她和陳劍陵雖已離婚，兩個女兒之後還是會由他照顧。