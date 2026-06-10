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韓國演藝圈的代表情侶鄭敬淏、少女時代成員秀英，在交往長達14年後，昨（9）日宣告分手。有粉絲挖出去年年底鄭敬淏在節目發布會被逼問婚期時，慌張否認：「不要亂說啦！」，對照如今的結局，認為分手似乎早有端倪。去年年底，鄭敬淏出席新劇發佈會時，現場主持人和導演聯手開玩笑，當眾要求他宣布婚禮日期。突然被逼婚讓鄭敬淏當場手足無措，不斷揮手高喊：「真的沒有那種事，不要亂講」，當時還出了不少新聞，猜測兩人喜事近了，沒想到半年過去迎來的卻是兩人分手的消息，如今回看鄭敬淏的慌張反應，不少人指出早有分手端倪。另外在上個月，少女時代成員孝淵、俞利、秀英組成的小分隊，登上節目聊到結婚話題時，孝淵也直接跳過了交往最久的秀英，主動宣稱：「下一個結婚的人是我」，因此大眾推測身為隊友的孝淵可能早就知曉兩人的關係生變。雖然鄭敬淏、秀英在2014年才正式公開認愛，但實際上早在2012年就已經發展成戀人。在交往的14年中，在各自的採訪中都曾大方提及彼此。鄭敬淏過去甚至多次在鏡頭前坦言「很想娶秀英」，讓大眾一直深信兩人步入禮堂只是時間問題。昨日秀英的經紀公司率先證實兩人已經分手，鄭敬淏方隨後也坦言，雙方因為近期工作行程繁忙，在聚少離多的情況下關係逐漸疏遠，最終決定整理好這段感情，退回好同事的位置。