我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉伊心開出4.5萬徵董事長夫人特助，引發網友熱議。（圖／翻攝自104人力銀行）

▲劉伊心過去曾獲得亞洲小姐第4名殊榮。（圖／翻攝自劉伊心臉書）

▲劉伊心婚後家庭幸福，與董事長老公林志隆育有2女1子。（圖／翻攝自劉伊心臉書）

前藝人、現任老虎牙子董事長夫人的劉伊心，近日被網友發現開出「家庭教育陪伴特助」職缺，月薪4萬5000元，工作內容曝光後立刻在社群掀起討論。除了陪伴孩子學習、協助建立生活習慣外，還得負責接送小孩、協助董事長行程、配合家庭旅遊，甚至需要具備手機拍攝及基礎剪輯能力。由於工作範圍橫跨家教、司機、保母與影音製作，就連端午連假也要上班，讓不少網友看完後直呼：「根本一人身兼好幾職！」老虎牙子近日在人力網站刊登徵才廣告，根據徵才內容顯示，這份工作主要負責陪伴國小孩子完成作業、掌握學習進度、培養閱讀習慣與時間管理能力，同時還需陪同外出活動及家庭旅遊，此外白天也必須配合董事長行程接送，條件中更要求應徵者需具備手機拍攝及基礎剪輯能力，能協助記錄家庭生活與整理短影音素材，工作時間約為中午至晚間8、9點，採月休8天制度。雖然職缺標示「待遇面議」，但內容中也載明月薪約4萬5000元，提供勞健保福利，不過許多網友認為，以目前市場行情來看，若單獨聘請家教、司機、保母與影音剪輯人員，成本遠高於4萬5000元，因此質疑薪資與工作內容不成比例，有網友直言：「司機＋保母＋家教＋攝影師＋剪輯師四種工作加起來只值4萬5000元？」也有人笑稱這根本是「全能型特助徵才」。除了工作內容之外，排休制度也成為討論重點，由於職缺說明提到週末及連續假期原則上需配合家庭行程，因此有網友特別提醒，若近期錄取，下週端午連假恐怕就得立即上工，相關討論在社群持續延燒，不少人戲稱「中午先幫夫人拍影片，晚上接小孩再陪讀」，形容工作內容幾乎從白天忙到晚上，甚至有網友注意到，雖然徵才內容寫著中午過後上班，但白天還得配合董事長行程開車，直呼：「根本24小時待命。」不過也有部分網友認為，這類家庭特助職缺本來就屬於高度客製化工作，不能單純以一般行政職缺比較，有支持者認為，如果工作環境單純、家庭氛圍良好，未必不是一份穩定工作；但反對者則認為，從職務描述來看已超出一般特助範圍，更像是將多種專業工作整合成一個職位，因此薪資待遇勢必會被放大檢視。劉伊心2009年參加亞洲小姐競選獲得殿軍及完美體態大獎而打開知名度，之後陸續參演《家有四千金》、《終極一班2》等戲劇作品，也曾推出個人專輯及出版書籍，近年逐漸淡出演藝圈將重心轉往商業經營，創立美妝品牌與花藝事業，從藝人成功轉型為企業經營者。