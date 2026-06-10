我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家霜淇淋6月口味「莊園牛奶」與「比利時巧克力」驚喜回歸。（圖／全家便利商店）

▲全家5日5好康6/12～6/16。（圖／取自全家中埔雙興店）

特別推出限量「全家足球娃娃」，讓球迷收藏紀念，6月10日起至7月21日前，門市消費滿168元，即可以 69元加購；滿299元更可直接免費帶走！娃娃共有「腮紅微笑」 與「歪嘴」兩款設計，表情靈動。



同時，全家咖啡杯也換上夏季限定新裝，大杯與特大杯杯身以淺藍、奶茶、 淺綠、淺紫等清爽色系呈現。此外，即日起至7月7日前，凡於全台全家門市購買Let's Café現調飲品，即可以49元加購質感「造型燈箱」（共2款， 不挑款）。



全家 APP FamiNow 外送服務，也提供觀賽必備的鮮食、飲品與零食好料皆能一鍵直送到府，即起至6月30日前，首次下單單筆消費滿59元即贈10元購物金（購物金將於7月8日 前分批匯入會員酷碰券，使用期限至7月31日）。



▲全家門市購買Let's Café現調飲品，即可以49元加購質感「造型燈箱」。（圖／全家提供） 7-11推「花東關懷」公益募款！支持花東關懷與餐食照護



去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，7-11第一時間立即啟動受災區域門市相關安全作業、領先出動OPEN行 動購物車、匯聚供應商物資資源，並啟動緊急募款， 全力支援花蓮災後修復。



7-11表示，距離花蓮光復洪災至今快1年，透過合作公益團體了解仍有許多深入鄉鎮地區家園尚待恢復，因此7-11「把愛找回來」公益募款平台自即起至8月31日前推出「花東關懷」公益募款活動，攜手門諾基金會、一粒麥子基金會與人安基金會共同出一份心力。



民眾可選擇就近到門市零錢箱、ibon機台，或是透過OPENPOINT APP線上捐款、零錢包捐款等線上線下捐款管道，投下「鈔」能力與一「幣」之力，善款將資助公益團體深入鄉鎮推動「支持花東關懷與餐食照護計劃」。



▲7-11「把愛找回來」公益募款平台，推出「花東關懷」公益募款活動。（圖／7-11提供）



全家本週買一送一優惠來了！自6月12日起門市購買霜淇淋只要35元，還有多款零食餅乾通通下殺買一送一，其中可口可樂600ml、UCC無糖黑咖啡平均不用18元，且應援即將登場的世界盃足球賽，只要門市消費滿299元，就可直接免費帶走一個「足球娃娃」。全家自本週五（12日）起至6月14日限定，門市購買霜淇淋不限口味，單支只要35元。霜淇淋6月口味「莊園牛奶」與「比利時巧克力」驚喜回歸，且即起至6月16日前，只要購買任一口味霜淇淋，就附贈「米香脆」一包，卡滋口感讓美味升級。◾百吉蘇打大雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾可口可樂Zero買1送1，5折（原價35元、特價17元）◾杜老爺甜筒雙倍巧克力10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）◾多喝水 微鹼性竹炭離子水買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾Dan-D Pak松露風味腰果買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾雙響泡 鹽味豚骨湯麵買1送1，5折（原價35元、特價17元）◾UCC無糖黑咖啡買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾樺達 喜馬拉雅鹽檸檬薄荷分享包買1送1，5折（原價59元、特價30元）◾經典黑炫酷繽沙2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）全家回應廣大球迷的熱情，