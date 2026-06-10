我是廣告 請繼續往下閱讀

長途旅次4條替代道路、短途7條

▲國道4條長途替代道路。（圖／高速公路局提供）

▲國道7條短途替代道路（圖／高速公路局提供）

匝道封閉的交流道與時段：

▲端午節連續假期匝道封閉改道的8條路線圖。（圖／高速公路局提供）

端午節3天連假（6月19日至6月21日），高速公路局預估國道將出現大量返鄉與旅遊車潮，規劃11條替代道路，幫助避開易壅塞路段，並且公布6處交流道將實施匝道封閉管制，提醒用路人上路前留意。高公局依據歷年車流數據，規劃11條替代道路（長、短途）供用路人選擇，免於交流道入口前排隊等候，節省旅行時間。 替代路線沿線皆設有指示標誌導引，用路人可利用高速公路1968App及網站查詢相關資訊。長途旅次有規劃了4條替代道路，包括國1國3新竹至臺南地區雙向、國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向、國5頭城至坪林北向，以及國6舊正至臺中地區雙向。短途旅次規劃了7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林（北斗）雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。(一)115年6月19日（星期五）1.國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，5～12時2.國道5號石碇、坪林交流道南向入口，0～12時(二)115年6月20日（星期六）1.國道1號埔鹽系統交流道南向入口，5～12時2.國道5號石碇、坪林交流道南向入口，5～12時(一)115年6月20日（星期六）1.國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，12～21時2.國道3號西濱交流道北向入口，12～21時(二)115年6月21日（星期日）1.國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，12～21時2.國道3號西濱交流道北向入口，12～21時針對匝道封閉交流道規劃8條替代道路，用路人可於出發前透過1968App加以規劃利用。