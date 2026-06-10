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國民黨發言人、新北市議員江怡臻9日突然拋出震撼彈，宣布將不參與2026年新北市議員選舉，這讓外界開始揣測，她是否在為2028年立委選戰提前布局？也有人好奇，江怡臻是否會加入李四川的競選團隊？對此，國民黨新北市長參選人李四川透露，將與江怡臻談一談，邀請她來競選辦公室。江怡臻昨日透過聲明表示，經過長時間沉澱與思考，基於個人生涯規劃，決定不再投入2026年新北市議員選舉。她感性提到，擔任議員8年來累積了無數珍貴回憶，感謝支持者一路相伴，讓她的人生更加豐富。江怡臻也強調，在剩餘不到200天的任期內，仍會全力監督市政、爭取地方建設，不辜負選民託付。李四川今（10）日出席「2026神農本草文化節」活動時受訪表示，他認為江怡臻是國民黨內一位非常優秀的年輕人，對土樹三鶯地區的貢獻也相當多，那說實在的，昨天江怡臻發表不再參選議員的聲明後，之後將會邀請她來談一談，那當然，如果對方有意願的話，會結合不分黨派的力量到競辦來服務。