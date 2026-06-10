近日受到梅雨鋒面及西南氣流影響，全台天氣不穩定，不少地區出現大雨，對於需要騎車導航的機車族來說，該如何在雨天導航？有外送員教用小北百貨就能買到「6號夾鏈袋」會是經濟又實惠的解法，一包不用100元可以用好久。《NOWNEWS》記者也曾經嘗試此方式，確實相當方便，不僅可以防水，且還能觸控，破掉也不會心疼，但建議使用PP材質比較透亮方便閱讀。
有網友在Threads發文詢問，若外面下雨，但手機仍要導航，有沒有什麼方法可以掛在手機架上又不會浸水，貼文曝光後吸引不少機車族、外送員留言分享雨天保護手機的實用做法，其中「6號夾鏈袋」就被不少人點名是雨天跑單的經濟解方。
外送員雨天神物！6號夾鏈袋便宜又好用
網友留言推薦「6號夾鏈袋」，做法是先把手機放進透明夾鏈袋中，再固定在手機架上，由於袋身透明，仍能看見導航畫面，夾鏈袋也能隔著袋子觸控，對需要邊騎車邊看路線的外送員來說，成為下雨天相當實用的小物。
短程擋雨夠用，弄壞也不心疼
有外送員分享，自己跑單遇到下雨時，會直接用6號夾鏈袋把手機套起來，比起專用防水袋，夾鏈袋取得方便、價格便宜，弄髒或破掉也不心疼，直呼「經濟又實惠」，不過，若雨勢太大或袋面積水，螢幕觸控靈敏度仍可能下降，導航操作會受到影響。
記者實測心得：PP袋較透亮，反套防水效果更好
《NOWNEWS》記者也嘗試過此方式，確實相當經濟實惠，不用額外購買專用防水手機袋，臨時遇到下雨時也能快速應急，不過，若要使用夾鏈袋防水，建議挑選「PP材質」的夾鏈袋，袋身較透亮，導航畫面看起來比較清楚，厚度也相對較厚，比較不容易在固定手機或反覆取用時破裂。
使用時也有一個小技巧，內行人提醒，不要讓夾鏈袋開口朝上，要將手機「反套」進袋內，讓開口朝下，再固定在手機架上，這樣比較能減少雨水從封口滲入，防水效果會更好，不過，夾鏈袋容易因溫差或濕氣起霧，導致導航畫面變得不夠清楚，尤其雨勢較大、騎乘時間較長時，仍可能影響觀看路線。
不過，也有使用者提醒，夾鏈袋畢竟不是專業防水殼，只適合臨時防潑水、短時間擋雨。如果遇到大雨、長時間騎乘，或手機架位置會直接迎風吃雨，仍建議使用全包覆式防水手機架、可觸控防水袋等專用配件，防護效果會更穩定。
雨天改用無線充電設備
不少外送員跑單時間長，習慣邊騎車邊幫手機充電，但若下雨時仍插著充電線，雨水可能順著線材或充電孔滲入，增加接點受潮、氧化或無法充電的風險。因此，雨天若需要長時間導航，建議改用磁吸式無線行動電源、無線充電設備，盡量避免在雨中直接插充電線，若手機已明顯進水，仍應先停止充電，等完全乾燥後再使用。
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外送員雨天神物！6號夾鏈袋便宜又好用
網友留言推薦「6號夾鏈袋」，做法是先把手機放進透明夾鏈袋中，再固定在手機架上，由於袋身透明，仍能看見導航畫面，夾鏈袋也能隔著袋子觸控，對需要邊騎車邊看路線的外送員來說，成為下雨天相當實用的小物。
有外送員分享，自己跑單遇到下雨時，會直接用6號夾鏈袋把手機套起來，比起專用防水袋，夾鏈袋取得方便、價格便宜，弄髒或破掉也不心疼，直呼「經濟又實惠」，不過，若雨勢太大或袋面積水，螢幕觸控靈敏度仍可能下降，導航操作會受到影響。
記者實測心得：PP袋較透亮，反套防水效果更好
《NOWNEWS》記者也嘗試過此方式，確實相當經濟實惠，不用額外購買專用防水手機袋，臨時遇到下雨時也能快速應急，不過，若要使用夾鏈袋防水，建議挑選「PP材質」的夾鏈袋，袋身較透亮，導航畫面看起來比較清楚，厚度也相對較厚，比較不容易在固定手機或反覆取用時破裂。
使用時也有一個小技巧，內行人提醒，不要讓夾鏈袋開口朝上，要將手機「反套」進袋內，讓開口朝下，再固定在手機架上，這樣比較能減少雨水從封口滲入，防水效果會更好，不過，夾鏈袋容易因溫差或濕氣起霧，導致導航畫面變得不夠清楚，尤其雨勢較大、騎乘時間較長時，仍可能影響觀看路線。
不過，也有使用者提醒，夾鏈袋畢竟不是專業防水殼，只適合臨時防潑水、短時間擋雨。如果遇到大雨、長時間騎乘，或手機架位置會直接迎風吃雨，仍建議使用全包覆式防水手機架、可觸控防水袋等專用配件，防護效果會更穩定。
雨天改用無線充電設備
不少外送員跑單時間長，習慣邊騎車邊幫手機充電，但若下雨時仍插著充電線，雨水可能順著線材或充電孔滲入，增加接點受潮、氧化或無法充電的風險。因此，雨天若需要長時間導航，建議改用磁吸式無線行動電源、無線充電設備，盡量避免在雨中直接插充電線，若手機已明顯進水，仍應先停止充電，等完全乾燥後再使用。