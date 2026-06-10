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還有人透露「前幾天去，有發現超多人拿那個蛋糕」，甚至有會員直呼「為了蛋糕，我可以專程跑一趟」。

▲美式賣場好市多（Costco）也加入開心果戰場，不論冰品、麵包、甜點都能看到開心果身影。（圖／取自「Costco好市多商品消費心得分享區」）

▲好市多開心果蛋糕獲得一致好評！會員喊為它可以專程跑一趟。（圖／取自「Costco好市多商品消費心得分享區」）

▲全聯推出杜拜巧克力風味「開心果可可銅鑼燒」、「開心果迷你脆泡芙」、「開心果可可千層」。（圖／全聯提供）

杜拜巧克力爆紅後，開心果系列甜點越來越夯，除了全聯推出開心果甜點爆紅外，美式賣場好市多（Costco）也加入開心果戰場，不論冰品、麵包、甜點都能看到開心果身影。其中，好市多近期推出的「奶油開心果蛋糕」以超大份量搭配299元親民價格獲好評，不少民眾大讚CP值超高，更有人直呼：「為了這款蛋糕，可以專程跑一趟。」根據網友於臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」分享，最近各種開心果商品相當熱門，「感覺去哪都可以看到，飲料可以開心果，麵包可以開心果，甜點也可以開心果。」她分享，過去曾買過好市多的開心果奶油蛋糕，不僅口味好吃價格也有吸引力，同時貼心整理目前好市多多款開心果商品，包括開心果流心雪糕399元、開心果奶油蛋糕299元、開心果菠蘿泡芙329元、綠色酥脆開心果279元、無調味烘烤開心果629元，以及鹽烤開心果核仁699元。其中，開心果蛋糕獲得一致好評有網友表示，「開心果蛋糕可以，比我一堆貴鬆鬆的點心都好吃」、「蛋糕好吃，CP值又很高，可惜就是不能放太久」，除了甜點類商品，堅果本身也受到會員推薦。有網友指出，無調味開心果很好吃，酥脆開心果不錯且價格親民，也有人表示自己最愛直接買開心果核仁，「不用剝」相當方便。還有會員認為，開心果算是少數不容易踩雷、也吃不膩的口味，「我平常不愛吃甜的，但開心果的真的蠻好吃」、「開心果應該是少數吃不膩的口味」。不少會員也期待好市多未來能推出更多開心果口味商品。全聯We Sweet推出了平價版的開心果可可系列甜點，其中「開心果可可千層」更是引發民眾搶購「這款賣很快」、「跑了10家都沒有」、「189元有兩片，超高CP超值」、「平常喝無糖覺得吃起來偏甜但能接受，巧克力味重於開心果」。全聯這款「開心果可可千層」，兩片一份的定價是189元，一層一層的開心果醬搭配上方的Kadayif麵團脆絲，雖然跟杜拜巧克力在原料以及製作方法上大不相同，不過都是開心果搭配可可風味，且定價189元有兩片，相當於每片不用95元，超高CP值完全可以嚐鮮一波。全聯這波杜拜巧克力風味甜點不只有千層，還有「開心果可可銅鑼燒」日式職人火候烘烤的外皮如絲絨般的細緻，內餡為特製開心果醬融合Kadayif麵團脆絲，讓熟悉的銅鑼燒多了大人系層次，且每盒只要99元。另外「開心果迷你脆泡芙」內餡注入滑順綿密的開心果卡士達，再結合Kadayif麵團脆絲的細緻酥脆感，每盒只要99元。即起還有指定品項任選2件現折10元優惠。