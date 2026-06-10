我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國演員Nana（林珍兒）的住處在去年11月遭到一名34歲男子闖入強盜，當時Nana和母親英勇奪刀反壓制歹徒，被反告「殺人未遂」，所幸法官判定為「正當防衛」不起訴。而今（10）日議政府地方法院南楊州分院刑事1庭對涉嫌強盜傷害罪的金姓男子進行了宣判，金姓歹徒在一審判決中被法院重判7年有期徒刑。法官在判決中強調，深夜攜帶危險凶器強行侵入私人住宅，必須接受相應的嚴厲懲罰。金姓男子在去年11月15日手持凶器潛入位於京畿道九里市的住宅，對正在家中的Nana母女進行威脅並強行索要金錢。不過，歹徒的惡行最終並未得逞，金姓男子在現場遭到勇敢反抗的母女聯手壓制，隨後被趕到的警方逮捕。檢察機關則在上個月的結案公判中，向法院求處了10年重刑。審理過程中，金姓男子曾試圖狡辯，宣稱自己當時並沒有攜帶凶器，也沒有強盜意圖。然而法院調查發現，金姓男子在被警方查扣手機前，曾有在網路搜尋「攜帶凶器犯罪如何處罰」的明確紀錄，法官因此完全駁回了辯詞。不過由於考搶劫犯罪最後停留在未遂階段，並且攜帶凶器的主要目的並非刻意刺傷他人，法官在量刑時將罪名變更為強盜致傷罪。然而金姓男子在受傷被捕後，竟然反過來控告Nana「殺人未遂」與「特殊傷害」。對此，司法機關給予了公正的裁決，認定Nana在壓制過程中的反擊屬於「正當防衛」。法官指出，受害者是為了保護家人並免受更嚴重的生命威脅，才會在混亂中揮拳或揮舞凶器，抵抗行為完全合情合理。警方早已判定Nana的反擊屬於正當防衛，並做出不予起訴的決定。Nana也反過來控告金姓男子「誣告」，警方審查後認為罪證確鑿，已經正式以建議起訴意見將金姓男子移送檢察機關。金姓男子不僅要面臨7年的漫長牢獄生涯，後續還必須為惡意誣告的行為付出應有的法律代價。