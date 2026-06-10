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▲選對會成員、立委陳培瑜。（圖／記者陳佩君攝，2026.06.10）

布局年底地方選舉，新竹縣長提名人選歷經多次討論與延宕後，民進黨選對會今（10）日終於拍板，將徵召竹北市長鄭朝方出戰新竹縣長。民進黨上午召開選對會，選對會成員、立委陳培瑜於會後轉述，下午中執會會完成新竹縣長的提名，大家在會議上鼓掌通過，因此非常期待今天下午的記者會，也希望候選人能提出對新竹的願景；至於澎湖縣人選上，陳培瑜說，仍在討論當中，大家再稍微等待一下。就竹北市長佈局上，陳培瑜說，竹北市長的提名權在縣黨部手上，因此縣黨部也要開始進行討論，相關參選人或是有意願者，仍需要諮詢各方的意見，也許再給新竹縣黨部一些時間，後續會儘早跟大家報告。新竹縣長提名人選一波三折，高層屬意徵召鄭朝方參選新竹縣長，對戰國民黨候選人徐欣瑩，不過，鄭朝方始終猶豫不決，直到近日才點頭答應參選。原本黨中央規劃鄭朝方上周在提名記者會正式亮相，但因空軍教練機失事意外，考量社會氛圍不宜，相關時程因而順延，民進黨上午召開選對會討論徵召鄭朝方，下午召開中執會通過後，黨中央將召開提名記者會宣布，並由賴清德親自為鄭朝方繫上競選背帶。