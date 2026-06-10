高雄越住越多人？根據高雄市住宅統計資訊網統計，高雄市家戶密度每年逐漸攀升，今年第一季家戶密度來到每平方公里411戶，創歷史新高！在各行政區中，以新興區家戶密度最高，每平方公里有1萬2727戶，接下來是苓雅區和前金區。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，家戶密度可反映出人口聚集程度，其中「台積電概念區」如橋頭、楠梓、仁武等區，名列家戶密度前五大增幅，表現出蛋白區跑贏蛋黃區的趨勢。
橋頭增加幅度最大 蛋白區跑贏蛋黃
以2026年第一季高雄家戶密度成長幅度來看，增加最多的是橋頭區，近3年成長約11.2％，家戶密度來到每平方公里747戶；第二名是前金區，增加約10.1％，家戶密度為每平方公里8240戶；接著依序是楠梓區、仁武區、大社區。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，家戶密度變化可以反映出人口聚集程度，也跟區域住宅開發及設籍戶數成長相關。前五大家戶密度增幅區域，幾乎都跟台積電設廠有關，包括橋頭、楠梓及仁武等的「台積電概念區」幾乎全面入榜，呈現蛋白區跑贏蛋黃區的趨勢。
李家妮指出，過去高雄人口與住宅需求多集中於市中心，不過最近產業園區進駐、重劃區開發，讓生活機能逐漸成熟，加上市中心房價高漲，購屋族開始往蛋白區擴張，讓這些區域成為家戶密度成長最快的地方。另外，蛋白區原本以透天厝為主，現在新案普遍以戶數較多的住宅大樓為主力，讓單一社區戶數變多，提升家戶密度的成長速度。
信用管制買氣冷淡 房價面臨修正
不過區域家戶密度變高，不代表房價也會跟著漲，根據台灣房屋集團統計，五大家戶密度成長熱區中，楠梓、仁武及大社區近3年房價皆出現修正，只有橋頭區與前金區房價維持上揚，近3年漲幅分別達11.8%及8.8%。
台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，家戶密度成長代表住宅供給與居住人口增加，雖有利房價表現，但是從去年開始，持續受到信用管制政策及市場觀望氣氛影響，高雄整體買氣明顯降溫，不少行政區房價面臨修正壓力，尤其楠梓、仁武等區近年推案量大，新屋供給持續增加，房價難免進入盤整階段。陳揚智指出，目前市場行情多為個案表現，具備地段優勢、產品稀有性或指標性建案加持的區域，價格仍具支撐力。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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以2026年第一季高雄家戶密度成長幅度來看，增加最多的是橋頭區，近3年成長約11.2％，家戶密度來到每平方公里747戶；第二名是前金區，增加約10.1％，家戶密度為每平方公里8240戶；接著依序是楠梓區、仁武區、大社區。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，家戶密度變化可以反映出人口聚集程度，也跟區域住宅開發及設籍戶數成長相關。前五大家戶密度增幅區域，幾乎都跟台積電設廠有關，包括橋頭、楠梓及仁武等的「台積電概念區」幾乎全面入榜，呈現蛋白區跑贏蛋黃區的趨勢。
李家妮指出，過去高雄人口與住宅需求多集中於市中心，不過最近產業園區進駐、重劃區開發，讓生活機能逐漸成熟，加上市中心房價高漲，購屋族開始往蛋白區擴張，讓這些區域成為家戶密度成長最快的地方。另外，蛋白區原本以透天厝為主，現在新案普遍以戶數較多的住宅大樓為主力，讓單一社區戶數變多，提升家戶密度的成長速度。
不過區域家戶密度變高，不代表房價也會跟著漲，根據台灣房屋集團統計，五大家戶密度成長熱區中，楠梓、仁武及大社區近3年房價皆出現修正，只有橋頭區與前金區房價維持上揚，近3年漲幅分別達11.8%及8.8%。
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