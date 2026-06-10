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統神「鼎王650元低消吃法」爆紅！這到底是什麼梗？

並表示想吃白飯可以去鼎王，他也分享自己的吃法，包括「一桌4個人低消650元任你吃啊」、「我都冰水一壺喝完又說冰水一壺」、「豆腐鴨血豆腐鴨血豆腐鴨血」、「白飯無限盛啊」等。

▲大家是否記得2023年發生北科大學生「白飯之亂」事件呢？（圖／取自Pixabay）

一桌4個人低消 650 元任你吃啊，一個人150元湯底，再點個50元的油條，就坐在那邊吃

去鼎王我是不點飲料的啊，冰水一壺冰水一壺冰水一壺，豆腐鴨血豆腐鴨血豆腐鴨血冰水冰水冰水冰水就吃飽啦！」

統神直播鼎王吃法二創影片瘋傳！觀眾驚呆：不死鳥又復活

統神則透露自己現在也還是會去吃鼎王，今年已經吃了3次、4次，點法也還是跟3年前說的一樣，完全沒有任何問題。

統神不死鳥回歸！近日相信大家如果有在滑Threads或者IG的話，應該都會看到有許多人跑去吃「鼎王麻辣鍋」的影片，內容就是利用統神某次直播的片段當配音，接著搭配畫面，但其實這根本是統神在3年前直播中，分享去鼎王吃到飽的言論，沒有想到在3年後會又再次爆紅，讓許多資深統神觀眾表示：「真的是電競不死鳥！永遠不會過時」。然而該件事情的起源，是源自於2023年7月，大家是否還記得北科大學生「白飯之亂」呢？當年一群大學生去吃熱炒，把店內的白飯全部都吃光，引爆跟老闆之間的攻防戰，也成為當時網路上討論度相當高的話題。當時統神開直播時就評論這件事情，當時統神的立場是認為老闆不夠大器，在直播的完整台詞為：「你說的對，但這就是鼎王麻辣鍋，，不用受那個鳥氣，白飯無限盛啊！若飯不夠，店員會跟你90度鞠躬，『貴賓對不起，我們現在白飯在煮，需要等一下，不好意思，貴賓』。我去過鼎王啊！這種態度的啊！鼎王把你當貴賓，點菜的、送菜的還是個美女，不吃飯還有得看，喝完水『欸，我要水』冰水一壺，事情過去近3年，近期又有網友把該直播片段剪出來，許多網友把統神的影片當成背景BGM，跑去鼎王拍攝冰水、豆腐、鴨血、白飯、店員鞠躬服務等畫面，搭配上統神那極具有特色的講話方式配音，直接席捲整個Threads、IG等社群，記者最近已經滑到數十篇，許多版本有創意又好笑，真的沒想到這個梗會在3年後又爆紅。面對突如其來的爆紅，有觀眾也告知統神，不少網友也表示：「真的是電競不死鳥，又復活了」、「最近被洗到想說鼎王豆腐鴨血到底多好吃啦！」、「鼎王真的應該找統神代言」、「鼎王應該出個統神套餐吧！一定會去支持」、「鼎王如果夠聰明，就直接招待統神去吃一頓粗飽的，不死鳥的威力超狠」、「實不相瞞.....因為統神那個影片才去吃鼎王，帶貨能力超好。」