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新北市長選戰持續升溫，連台語發音都成攻防焦點，國民黨參選人李四川近日因唸「三重（Sam-tiông）」，不過更為常見的讀音則是「三重埔（Sann-tîng-poo）」，遭民進黨基隆市議員張之豪質疑，連台語都講錯，似乎對新北市不太熟。對此，李四川則反駁，哪一種唸法都可以，選舉不用選成這樣，這樣抹黑。李四川今（10）日出席「2026神農本草文化節」活動時受訪表示，自己說台語已經60幾年了，這些年來，被質疑的都是他的台灣國語，但沒有想到，現在連說台語也有問題、也被抹黑。李四川認為，不論是「三重（Sam-tiông）」還是「三重埔（Sann-tîng-poo）」的唸法都可以，總不能因為選舉，民進黨所有人也都這樣講，「他們講就可以、我講就不行」，選舉不用選成這樣。面對外界不斷質疑台語發音，其實川伯昨日已發聲強調，自己從小就開始講台語，不只是自己唸三重「（Sam-tiông）」，連對手蘇巧慧的爸爸蘇貞昌也這麼講，還有總統賴清德也是唸「三重（Sam-tiông）」。李四川感嘆，為了選舉連母語也拿來抹黑，讓他真的是也不知道該說什麼。