台北捷運日前爆出男乘客在車廂當眾摳腳皮散發惡臭引發作嘔。對此官方正式出招，明令散發惡臭、影響公共衛生等「這行為」若不聽勸，最重開罰7500元並強制請離，讓通勤族大讚地獄車廂有解。然而夏日高溫逼人，如何在密閉車廂做好「體味管理」也成熱議焦點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡 跨路線慣犯現形！網曝恐怖生化武器

Threads 上影片中大叔在捷運內盤腿狂摳腳皮並伴隨惡臭。不少網友指認「摳腳大叔」根本是跨板南線與公車的慣犯，下車後座椅甚至常一片潮濕。通勤族無奈直呼，遇到這種生化武器，終於懂為什麼有人有空位也寧願站著。

▲有網友在社群平台踢爆，一名大叔在松山新店線車廂內旁若無人地盤腿狂摳腳皮，脫序行徑引發網民集體作嘔。（圖／翻攝自Threads）
▲有網友在社群平台踢爆，一名大叔在松山新店線車廂內旁若無人地盤腿狂摳腳皮，脫序行徑引發網民集體作嘔。（圖／翻攝自Threads）
🟡 北捷祭鐵腕！影響公衛與惡臭直接開罰

對此北捷強調，依規定凡「著惡臭或攜帶不潔物品，或有影響公共衛生之行為者」，屢勸不聽將依《大眾捷運法》開罰1500元至7500元。對照此次風波，以下指標皆可能踩到公衛紅線：包含個人嚴重體味或異味物品；或當眾摳腳皮、抓撓傷口導致皮屑飄散；以及在車廂內脫鞋赤腳、將腳踩踏或疊放在座椅上遺留髒污

🟡 告別夏日壓力臭！中醫師傳授除臭解方

除了官方開罰，民眾也該做好體味管理。中醫師周宗翰在YouTube頻道「她健康 She Health」中指出，體味多與體內「濕熱」及「肝氣鬱滯」有關。尤其上班族下午易發「壓力臭」，日常應少吃烤辣炸與咖哩。周醫師傳授日常改善體味的6大具體妙招：

  1. 少熬夜：睡眠充足可避免體內陰虛火旺。

  2. 水分攝取充足：多喝水能促進身體正常代謝。

  3. 常換洗衣服：避免衣物纖維悶積汗水滋生細菌。

  4. 改善飲食習慣：少吃烤辣炸與咖哩等重口味，可喝無糖綠豆湯清熱，或飲用有機玫瑰花茶疏肝理氣。

  5. 使用天然精油或乳液：切忌用化學香水硬蓋異味，可塗抹天然花草精油輔助改善。

  6. 中藥外洗方泡澡或擦身體：若有腳臭或狐臭，可用薄荷、艾葉、紫蘇葉、丁香等藥材煮水泡腳或擦拭身體，便能有效抑菌，由內而外輕鬆告別尷尬異味。


相關新聞

捷運驚見「摳腳大叔」傳惡臭！北捷：不聽勸最重罰7500元

北捷新路線快好了！乘客等10年：高中蓋到當媽　進度、通車時間曝

LINE Pay也能搭北捷了！手機一掃直接進站　設定、使用方式一次看

北捷「超邪門販賣機」一次420元！乘客見商品傻眼：蔡英文都嚇壞

徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...