台北捷運日前爆出男乘客在車廂當眾摳腳皮散發惡臭引發作嘔。對此官方正式出招，明令散發惡臭、影響公共衛生等「這行為」若不聽勸，最重開罰7500元並強制請離，讓通勤族大讚地獄車廂有解。然而夏日高溫逼人，如何在密閉車廂做好「體味管理」也成熱議焦點。
🟡 跨路線慣犯現形！網曝恐怖生化武器
Threads 上影片中大叔在捷運內盤腿狂摳腳皮並伴隨惡臭。不少網友指認「摳腳大叔」根本是跨板南線與公車的慣犯，下車後座椅甚至常一片潮濕。通勤族無奈直呼，遇到這種生化武器，終於懂為什麼有人有空位也寧願站著。
🟡 北捷祭鐵腕！影響公衛與惡臭直接開罰
對此北捷強調，依規定凡「著惡臭或攜帶不潔物品，或有影響公共衛生之行為者」，屢勸不聽將依《大眾捷運法》開罰1500元至7500元。對照此次風波，以下指標皆可能踩到公衛紅線：包含個人嚴重體味或異味物品；或當眾摳腳皮、抓撓傷口導致皮屑飄散；以及在車廂內脫鞋赤腳、將腳踩踏或疊放在座椅上遺留髒污。
🟡 告別夏日壓力臭！中醫師傳授除臭解方
除了官方開罰，民眾也該做好體味管理。中醫師周宗翰在YouTube頻道「她健康 She Health」中指出，體味多與體內「濕熱」及「肝氣鬱滯」有關。尤其上班族下午易發「壓力臭」，日常應少吃烤辣炸與咖哩。周醫師傳授日常改善體味的6大具體妙招：
1. 少熬夜：睡眠充足可避免體內陰虛火旺。
2. 水分攝取充足：多喝水能促進身體正常代謝。
3. 常換洗衣服：避免衣物纖維悶積汗水滋生細菌。
4. 改善飲食習慣：少吃烤辣炸與咖哩等重口味，可喝無糖綠豆湯清熱，或飲用有機玫瑰花茶疏肝理氣。
5. 使用天然精油或乳液：切忌用化學香水硬蓋異味，可塗抹天然花草精油輔助改善。
6. 中藥外洗方泡澡或擦身體：若有腳臭或狐臭，可用薄荷、艾葉、紫蘇葉、丁香等藥材煮水泡腳或擦拭身體，便能有效抑菌，由內而外輕鬆告別尷尬異味。
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Threads 上影片中大叔在捷運內盤腿狂摳腳皮並伴隨惡臭。不少網友指認「摳腳大叔」根本是跨板南線與公車的慣犯，下車後座椅甚至常一片潮濕。通勤族無奈直呼，遇到這種生化武器，終於懂為什麼有人有空位也寧願站著。
對此北捷強調，依規定凡「著惡臭或攜帶不潔物品，或有影響公共衛生之行為者」，屢勸不聽將依《大眾捷運法》開罰1500元至7500元。對照此次風波，以下指標皆可能踩到公衛紅線：包含個人嚴重體味或異味物品；或當眾摳腳皮、抓撓傷口導致皮屑飄散；以及在車廂內脫鞋赤腳、將腳踩踏或疊放在座椅上遺留髒污。
🟡 告別夏日壓力臭！中醫師傳授除臭解方
除了官方開罰，民眾也該做好體味管理。中醫師周宗翰在YouTube頻道「她健康 She Health」中指出，體味多與體內「濕熱」及「肝氣鬱滯」有關。尤其上班族下午易發「壓力臭」，日常應少吃烤辣炸與咖哩。周醫師傳授日常改善體味的6大具體妙招：
1. 少熬夜：睡眠充足可避免體內陰虛火旺。
2. 水分攝取充足：多喝水能促進身體正常代謝。
3. 常換洗衣服：避免衣物纖維悶積汗水滋生細菌。
4. 改善飲食習慣：少吃烤辣炸與咖哩等重口味，可喝無糖綠豆湯清熱，或飲用有機玫瑰花茶疏肝理氣。
5. 使用天然精油或乳液：切忌用化學香水硬蓋異味，可塗抹天然花草精油輔助改善。
6. 中藥外洗方泡澡或擦身體：若有腳臭或狐臭，可用薄荷、艾葉、紫蘇葉、丁香等藥材煮水泡腳或擦拭身體，便能有效抑菌，由內而外輕鬆告別尷尬異味。