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▲味全龍球團宣布將於6/13邀請雅方千金林暄穎到天母棒球場開球。（圖／翻攝自味全龍臉書）

▲林暄穎雖然因為雅方冰品包裝商標的簡體字風波，遭到酸民攻擊，但此事件也讓她更被大眾認識。（圖／記者林柏年攝）

▲林暄穎日前因為在社群上回應「外銷大陸」一詞遭炎上。（圖／翻攝自林暄穎IG@juliaxlln）

有「真人版18號」封號的雅方食品千金林暄穎（Julia Lin）即將首度登上中華職棒舞台，味全龍球團今（10）日宣布將於6月13日在天母棒球場舉辦的《守護妳的EYE－心動方程式女孩日》活動中，邀請林暄穎擔任賽前開球嘉賓，同時登上應援舞台與Dragon Beauties小龍女一同帶動現場氣氛，消息曝光後，也讓不少粉絲直呼終於能在球場近距離看到這位爆紅網紅。林暄穎是雅方食品董事長林正明的女兒，近期因經營短影音爆紅網路，她以幽默、無厘頭又貼近年輕世代的拍攝方式介紹品牌產品與企業故事，成功讓擁有數十年歷史的雅方食品重新獲得年輕族群關注，據了解她加入品牌行銷後，曾在短短2個月內帶動旗下冰品業績成長約3成，也讓她被視為企業2代成功接班的代表人物。林暄穎曾赴海外攻讀電影攝影相關科系，返台後轉向企業管理領域，但最終因找不到人生方向選擇休學，回到家族企業後，她原本被安排接觸行政與財務工作，卻始終提不起興趣，直到赴藍帶學院進修料理課程後她才逐漸找到對食品產業的熱情，回到雅方投入產品研發與行銷，並透過短影音打開品牌新局面。不過林暄穎爆紅後也曾遇上炎上危機，雅方食品旗下「濃厚巧克力雪糕」先前被網友發現外包裝出現繁簡字混用，引發部分消費者不滿，林暄穎第一時間親上火線解釋，表示該商品曾「外銷大陸」，因一支一支貼標容易影響冰品保存，才會在包裝上同時印製2種字體，並強調產品是台灣出口，並非從中國進口，品質不受影響。沒想到林暄穎回應中的「外銷大陸」一詞，又意外踩中部分網友敏感神經，讓爭議再度升溫，有人認為品牌在台販售商品應更重視在地消費者感受，也有人替她緩頰，認為這只是外銷標示與市場需求造成的包裝安排，雖然事件最後隨品牌說明逐漸降溫，但也讓林暄穎從單純的爆紅企業千金，正式成為被大眾放大檢視的新世代接班人。味全龍本次女孩日活動主打「女孩愛上棒球」，希望透過不同領域女性代表，讓更多年輕族群接觸棒球文化，林暄穎除了擔任開球嘉賓之外，也將親自參與場邊應援活動，感受職棒現場魅力，對於球迷來說，不僅有機會看到「真人版18號」站上投手丘，更能見證這位話題企業千金首度跨足棒球圈的重要時刻。