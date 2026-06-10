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最近正值畢業季，為了替畢業生留下難忘回憶，送花、送娃娃、送花圈早已不稀奇，台中市議員江和樹今（10）日乾脆把一對罐頭塔送進立新國中，塔上還大大寫著「祝超混姐ＸＸ畢業快樂」、「薄薄欵家庭自立自強」，瞬間成為全校最吸睛畢業禮物，但孩子們一點都不忌諱，塔上的可樂還被秒殺。今天的畢業生「超混姐」是江和樹助理的女兒「小欣」。單親媽長年在服務處工作，平常小欣放學後就待在服務處等媽媽下班，幾乎是被一票叔叔阿姨「共同養大」。大家為了給她驚喜，昨晚特地等她和媽媽離開後，偷偷加班趕工做出這對「畢業版罐頭塔」。江和樹還提前鋪梗，跟小欣預告，媽媽今天得陪議員叔叔跑行程，可能沒辦法到學校參加畢業典禮。沒想到下一秒，眾人直接扛著兩座罐頭塔現身校園，學生們當場驚呼連連，小欣則是笑到合不攏嘴。從服務處長大的孩子 折紙蓮花、網巡樣樣來江和樹笑說，年輕世代其實沒什麼忌諱，才剛拍完罐頭塔的合照，上頭的可樂就被同學搶光。他透露辛苦的孩子更勤奮早熟，小欣從國小開始就是服務處「固定班底」，寫完功課還會主動幫忙，不只接電話、跑腿，連替往生者折紙蓮花都相當熟練，甚至幫忙網路巡邏、提供新點子，大家都把她當自家小孩照顧。江和樹過去就以替往生者「送死」聞名，4年前還曾因直播擺靈堂事件，意外和網紅四叉貓結下「不打不相識」的緣分。如今把罐頭塔搬進校園，再度展現一貫的「江式風格」。面對這份超狂畢業禮物，小欣第一時間先是大笑直喊「你們怎麼會有這個？」大人故意鬧她說「從告別式資源回收的，很環保！」她也不介意。