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▲年僅21歲的阿根廷新星巴爾科（Valentin Barco）在比賽開局階段，把握住對手解圍失誤，在禁區邊緣起腳爆射為球隊首開紀錄。（圖／路透／達志影像）

2026年世界盃足球賽即將點燃戰火，衛冕軍阿根廷在備戰的最後一場國際友誼賽中展現王者霸氣，以3：0輕取冰島。這場在美國喬丹-哈雷體育場（Jordan-Hare Stadium）進行的交鋒，不僅是阿根廷自2022年世界盃決賽以來首度與歐洲球隊交手，38歲的超級巨星梅西（Lionel Messi）更在替補上陣後大放異彩，踢進個人國家隊生涯的第117個進球，為即將到來的世足開幕戰注入了一劑強心針。比賽開局的前10分鐘雙方就互有攻防。冰島原本有著絕佳的領先機會，前鋒埃勒特森（Mikael Ellertsson）在門前獲得一次絕佳的近距離射門良機，但在看似「進球比踢飛還難」的情況下，他竟將球直接踢飛越過橫樑，錯失了這份空門大禮。大難不死的阿根廷隨即展開反撲。僅僅幾分鐘後，冰島在防守一次深遠自由球時解圍失誤，球幸運地落到了阿根廷小將巴爾科（Valentin Barco）腳下。這位年僅21歲的新星毫不猶豫，在禁區邊緣直接起腳爆射，皮球以極低的彈道竄入近角，讓冰島門將奧拉夫松（Elías Rafn Olafsson）防不勝防。這也是巴爾科在近3場國家隊賽事中攻入的第2球。隨後，巴爾科更送出一記精準的穿越傳球給隊友帕茲（Nico Paz），可惜帕茲在近柱的射門未能突破門將十指關，阿根廷帶著1比0的些微領先進入下半場。下半場開打後，阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）一口氣換上5名替補球員。比賽剛過60分鐘，阿根廷差點擴大比分，麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）接獲勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martinez）的巧妙挑傳後射門，可惜球狠狠砸在門柱上；不久後，馬丁內斯自己的一記右腳弧線球射門，竟也神奇地擊中了同一根門柱。隨後，全場球迷引頸期盼的時刻終於到來，梅西以替補登場。這位38歲的傳奇球星才剛踏上草皮，他的第一次觸球就化為一記充滿魔力的致命直塞球，精準找到了禁區內的馬丁內斯，迫使冰島門將奧拉夫松犯規送出12碼罰球。梅西親自操刀不僅幫助球隊擴大領先，更將個人國家隊進球數推向117球的歷史新高。阿根廷的攻勢並未就此停歇。比賽尾聲，目前效力於國際邁阿密的梅西再次展現大師級視野，他成功策動了球隊的第三個進球，將球精準交給德保羅（Rodrigo De Paul），後者隨即橫傳，讓阿爾馬達（Thiago Almada）輕鬆推射破網，將比分鎖定在3：0。憑藉這場壓倒性的勝利，這支衛冕軍以強勢的「七連勝」姿態，完美結束了世界盃前夕的所有熱身準備。接下來，他們將全力迎戰世界盃首戰對手阿爾及利亞。