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早料到鄭朝方出線 黃國昌：藍白合作效果「1+1大於2」

邱建富曾上門求支持？黃國昌：我當場就說不可能

民進黨預計今（10）日正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，2026新竹選戰提前升溫。對此，民眾黨主席黃國昌受訪時坦言，鄭朝方將是強勁對手，藍白陣營都必須嚴陣以待，並主張由新竹市長高虹安、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、民眾黨竹北市長參選人邱臣遠組成「鐵三角」，聯手守住新竹版圖。黃國昌上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，自己早就判斷民進黨最後會推派鄭朝方參選新竹縣長，只是先前仍在等待最終拍板，如今正式定案並不令人意外。他透露，過去就曾提醒徐欣瑩，應該從一開始就把鄭朝方視為主要競爭對手，提前展開選戰布局，做好萬全準備。談及新竹選情，黃國昌指出，自己真正關心的從來不是鄭朝方是否參選竹北市長，而是他是否投入新竹縣長選戰。他進一步分析，竹北市是2024總統大選中，前民眾黨主席柯文哲得票率最高的地區之一，因此對民眾黨而言極具戰略意義。黃國昌認為，若能由邱臣遠搶下竹北市，再搭配徐欣瑩角逐新竹縣長，藍白陣營整體戰力將能發揮最大綜效。同時他也強調，在新竹縣與竹北市的選戰布局中，藍白合作的效果絕對是「1加1大於2」。黃國昌接著提到，目前新竹市有高虹安執政，新竹縣由徐欣瑩出戰縣長，竹北市則由邱臣遠披掛上陣，三人若能形成「鐵三角」戰線，將有機會打造最強戰隊。他認為，面對民進黨推出鄭朝方參選新竹縣長，藍白陣營唯有整合力量，才能在2026選戰中守住新竹的重要版圖。另外，針對彰化政壇話題，前彰化市長邱建富日前宣布脫黨參選彰化縣長，黃國昌透露，邱建富過去曾親自拜訪，希望獲得民眾黨支持；不過，黃國昌表示，自己當時就直接回覆「不可能」，沒想到後來邱建富面對媒體詢問時，竟否認曾尋求支持，讓他相當意外。