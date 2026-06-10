我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰勒絲財力雄厚，婚禮花費預估將超過1億台幣，今年內應該沒有其他娛樂界人士的婚事能有如此手筆。（圖／美聯社／達志影像）

▲麥迪遜廣場花園將是泰勒絲婚禮的場地，據稱很不容易被偷拍。（圖／美聯社／達志影像）

▲席琳娜（左）與泰勒絲（右）是多年好閨密，席琳娜預期將會在泰勒絲的婚禮上出現。（圖／摘自IG@selenagomez)

樂壇天后泰勒絲的世紀婚禮，果然極端昂貴。在媒體揭露她與未婚夫崔維斯凱爾西將在紐約著名地標「麥迪遜廣場花園」結婚之後，大家最好奇她砸了多少錢搞定場地？麥迪遜廣場花園是NBA紐約尼克隊的主場，泰勒絲自己都曾在此辦過滿場的演唱會，場租一天就要百萬美元，她至少要包下3天，在正式婚禮的前後，各需要花一天的時間來布置和還原場地，這樣就要砸300萬美元（約合台幣9496萬），讓人不得不佩服她的雄厚財力。泰勒絲婚禮光是租下紐約麥迪遜廣場花園，就要接近1億台幣，這還不包括場地施工、拆卸的費用，也沒算上她的婚紗、首飾，甚至是婚宴的餐食等，可以預期在接下來的半年之內，應該很難再有娛樂界名人的婚事能夠媲美這樣的手筆，「年度盛事」當之無愧。早在媒體挖出她和崔維斯凱爾西相中麥迪遜廣場花園之後，就有不少人懷疑，這裡向來是運動比賽和演出活動的場地，沒聽過有人辦婚禮？就有人員表示：「當你是10億富豪，你就有錢能把任何地方變成婚宴場地。」泰勒絲現在的財產據估計已達20億美元（約合台幣633億），絕對有足夠的「鈔能力」。歐美媒體報導，麥迪遜廣場花園是由公開上市公司所擁有，為了對股東有所交代，泰勒絲就算曾此辦過8場滿場的演唱會，也沒辦法得到任何優惠折扣。既然如此，她為何還願意砸錢在此結婚？有可能因為這個場地沒有窗戶，狗仔攝影無法從附近地方偷拍到裡面的活動，而且有地下停車場，方便讓賓客直接從地下層上到婚禮的樓層，就不用走出來被狗仔攝影騷擾。不過道高一尺、魔高一丈，泰勒絲結婚是全球矚目的大事，偷拍照的價格可想而知，絕對會吸引狗仔攝影用各種辦法拍到當天的畫面，就看泰勒絲的團隊有沒有奇招能夠抵擋他們的攻勢了。據估計當天應該會有千位以上賓客前往，她的好友席琳娜、貝拉哈蒂德等都應該會出席，光是來賓的陣容，可能也媲美一場頒獎典禮。