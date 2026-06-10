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防彈少年團（BTS）隊長RM日前被爆出一段重情重義的暖心故事。得知昔日恩人Sleepy結婚後，他霸氣傳訊息表示：「哥，把帳號給我吧。」隨後立刻匯出1000萬韓元（約新台幣20多萬元）作為結婚禮金。如此大方的手筆不僅讓新郎驚訝不已，也讓原本自認包最多禮金的演藝圈好友Dindin，意外痛失「禮金冠軍」寶座。歌手Dindin在本月7日播出的YouTube節目《TingTingTingTing》中親自分享這段往事。當天來賓們正討論現實生活中的禮金行情，Dindin便提到，相識多年的好友Sleepy是自己身邊第一批步入婚姻的朋友，因此希望獻上最好的祝福，當時四處奔走準備婚禮物資，加上禮金總價值約800萬至900萬韓元（約台幣16-18萬）。Dindin原本以為自己穩坐禮金榜首，沒想到事後與Sleepy聊天時，才知道RM的出手更加驚人。Dindin透露，RM看到Sleepy即將結婚的新聞後，主動傳訊息說：「哥，我看到你要結婚的新聞了，把銀行帳號告訴我吧。」接著又送上溫暖祝福：「哥，真心祝福你，一定要幸福喔」，並第一時間將1000萬韓元（約台幣20萬）直接匯入對方帳戶。RM之所以包出如此高額的禮金，其實源自兩人多年前的深厚情誼。Dindin表示，當年RM之所以參加經紀公司選秀並成功加入BTS，正是因為Sleepy慧眼識英雄，看中他的才華並居中牽線推薦。Sleepy過去也曾多次在節目中提起這段往事，透露自己一路看著RM從青澀的地下饒舌練習生，成長為如今享譽全球的世界巨星，兩人多年來始終以嘻哈音樂為連結，維持著深厚的交情。