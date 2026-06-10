民進黨布局年底地方選舉，民選對會今（10）日終於拍板，將徵召竹北市長鄭朝方出戰新竹縣長。至於澎湖、金門、馬祖以及花蓮人選上，與會人士表示，尚未討論到，目前是將地方意見回饋到選對會上；至於整體提名布局，據了解，民進黨將力拼在全代會前，也就是7月19日完成提名。

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面對民進黨即將召開全代會，是否討論到整體提名布局時程？民進黨選對會成員陳培瑜受訪時表示， 今天會議沒有討論，但在歷次的選對會，確實針對金門、馬祖、花蓮都有一些討論，也把地方的聲音及回饋帶到選對會來，因此希望能與縣黨部更密切的溝通，後續大家會持續討論，畢竟選對會的正式提名工作還沒有結束。

對於民進黨是否徵召澎湖縣長陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」？陳培瑜回應，澎湖縣的狀況還在討論當中，大家再稍微等一下。

就澎湖人選上，知情人士坦言，現在就是把各種聲音放到選對會上好好討論，包含「太太派」、非「太太派」聲音，大家會用不同角度看澎湖，目前尚未討論到是否分裂問題，但目前仍未拍板定案，會持續討論。

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陳佩君編輯記者


《今日新聞》新聞一部政治中心記者，深根黨政新聞，長期觀察台灣政壇脈動，曾服務過其他家台灣媒體，歷經編輯與第一線採訪記者，多年累積新聞判斷與臨場反應。

採訪足跡遍及國會殿堂、總統府、黨政與選戰...