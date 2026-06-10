我是廣告 請繼續往下閱讀

世新大學校長陳清河5月30日在114學年度碩博士班畢業典禮上，在台上致詞時分享自我管理經驗，竟稱若學生無法管理好自己，「就趕快結束自己」，失言風波引爆論戰。沒想到，這段發言竟紅到國外，就連美國知名脫口秀節目也拿出來討論，讓來賓都大感震驚。世新大學5月30日舉辦114學年度畢業典禮，在碩博班畢業典禮場次，陳清河致詞分享自我管理的經驗，提醒畢業生進入職場後，「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要了。」儘管校方發聲明澄清陳清河語意並非如此，陳清河也宣布自請停職停薪2個月，隨即又被調侃根本是幫自己「放暑假」，懲處不痛不癢。未料，陳清河這段失言意外紅到美國，登上福斯新聞知名脫口秀節目《古特菲德秀》（Gutfeld!），成為主持人古特菲德（Greg Gutfeld）和來賓們討論的主題之一。由於陳清河後來致歉，坦承致詞內容欠缺審慎，古特菲德不禁納悶，「這篇稿子不是他自己寫的嗎？對吧...他等於是在怪別人『你們當初為什麼不阻止我說這些話？』」；現場隨即響起笑聲。現場其他來賓認為，這段話根本沒有其他詮釋的空間，因為陳清河不只是說「趕快結束」，還提到世界沒有你存在的必要。亦有來賓觀察到在旁的所有人都沒有露出奇怪表情，如果畢業典禮台上有人當面要人自盡，多少會露出點表情，其中一名來賓Tyrus吐槽，「也許這不是他第一次講這種話了。」《紐約郵報》美女記者莫伊尼漢（Lydia Moynihan）更是直接吐槽，「我之前還在擔心地緣政治問題，如果中國入侵，台灣是不是真的有能力自我防衛？但看完這場演講之後，我覺得他們沒問題了，我對這裡的地緣政治局勢完全不擔心了」；笑稱如果對比美國大學生如溫室過度保護，這段發言簡直令人為之一亮。這段發言登上美國脫口秀節目後，在Threads掀起議論，「世新真的變世界新聞了」、「講這種X話所謂的懲處也只是放兩個月暑假，台灣真的很爽」、「以後要讀世新，要先簽不自S聲明」。