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▲SUPER JUNIOR-D&E 2025年8月才登上臺北大巨蛋開球、嗨唱，如今傳出有機會跟五月天一同登上大巨蛋演出。（圖／記者葉政勳攝）

天團五月天即將於7月重返台北大巨蛋舉辦《#5525+2 回到那一天》25週年巡迴演唱會，近日傳出重量級韓國嘉賓人選，據了解Super Junior小分隊D&E成員東海與銀赫，正在積極洽談擔任五月天演唱會嘉賓，消息曝光後立刻引發五迷與E.L.F熱烈討論。對此，「相信音樂」向《NOWNEWS今日新聞》記者透露：「我們會邀請意想不到的嘉賓，敬請期待！」事實上，東海與銀赫本月初才來台出席品牌活動，當時銀赫受訪時曾公開表示，希望未來能以SJ D&E的身分再次站上台北大巨蛋：「如果有這個機會的話，我們會很開心。」如今不到一個月時間，就傳出有望受邀登上五月天演唱會舞台，讓不少粉絲直呼願望成真的速度超乎預期。面對外界盛傳SJ D&E將擔任嘉賓的消息，相信音樂並未正面承認或否認，僅透過回應表示：「我們會邀請意想不到的嘉賓，敬請期待！」曖昧態度也被外界解讀為留下想像空間，進一步提高粉絲對演唱會驚喜橋段的期待。五月天《#5525+2 回到那一天》25週年巡演將於7月3日至5日、7月8日以及7月10日至12日在台北大巨蛋舉行，共計7場演出。本次演唱會以侏羅紀世界為概念打造，除了13公尺高巨型恐龍裝置外，還加入環場巴士、全新舞台機關及升級版天幕投影，準備帶領歌迷重返五月天25年來的重要回憶。值得一提的是，Super Junior去年11月曾以完整體之姿登上台北大巨蛋舉辦20週年紀念演唱會，創下多項話題紀錄。若此次東海與銀赫真的受邀擔任五月天嘉賓，不僅將是SJ D&E首度以小分隊形式站上大巨蛋，也有望促成台灣天團與韓流傳奇同台的夢幻畫面。