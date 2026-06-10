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勘災戴安全帽遭酸擺拍 藍議員要市長說清楚

高虹安：現場還有玻璃碎片

新竹市東區高翠路昨（9）日發生重大氣爆意外，市長高虹安也前往現場勘災，並全程戴著安全帽，但一旁的官員並未戴上，遭網友痛批根本是擺拍。對此，國民黨新竹市議員段孝芳在今（10）日市政總質詢時特別提出質疑，高虹安表示，因為是氣爆現場，配戴工程安全帽至現場是基本救災的措施。段孝芳在質詢時，特別提出高虹安前一天赴氣爆現場勘災戴安全帽被酸是作秀，要市長清楚說明配戴安全帽理由。因為她認為戴安全帽是正確的，但說這句「市長你是來作秀擺拍嗎？我覺得這心態不對」。根據內政部消防署救災指引以及勞動部《職業安全衛生設施規則》明確表示，任何人進入事故、災害現場或建築物施工、修繕區域，皆建議配戴合規的防護頭盔（工程帽），以防止飛落物、掉落物砸傷。面對質疑，高虹安強調，因為現場還有很多一些瓦斯碎粒、玻璃等等，團隊建議戴安全帽比較安全。另外，關於火調鑑識的部分，在事發的這一棟，加上隔壁兩棟完成之後，就會將封鎖線撤開讓建築師公會的建築師進去進行結構安全鑑定，並協助受災戶儘速恢復家園災後重建，讓市民安心盡快回到他們的住所。