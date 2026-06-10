從周一（6月8日）開始，滯留鋒面搭配強盛的西南氣流，導致全台多地出現豪雨，特別是中南部地區，短時間累積雨量驚人，高雄六龜3天不到就有540毫米，同時這波降雨也成功挹注南台灣包括「曾文水庫、南化水庫」等蓄水量，本周後期至下周，鋒面還會持續影響台灣，吃緊的南部水情有望進一步緩解。
雨勢平穩分散 南部水庫迎來及時雨
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，過去2天半，雖然西南氣流的強風軸位置較偏南，導致整體雨量略低於原先預估，但雨勢分布平均，降雨過程相對平穩，未出現大範圍、長時間極端強降雨，加上鋒面影響，南部供水的曾文、南化水庫，集水區累積雨量約150至200毫米，南化水庫附近的甲仙更測得445毫米。
豪雨替水庫大進補 南部水情明顯回升
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，這波雨勢在降低致災風險的同時，仍為中南部帶來相當可觀的降雨，對集水區而言是相當理想的降雨型態；氣象署則補充，周四、周五鋒面逐漸往北移動到台灣陸地，西半部、東半部山區仍有局部大雨；周六雨勢趨緩，周日後又有一波顯著雨勢，可望替水情再添挹注。
觀察水庫蓄水量，6月4日曾文水庫只有9.3％，今天已來到16.2％；南化水庫從20.9％上升至40.1%；仁義潭水庫20.1%變31.6%；烏山頭水庫15.2%提高到25.8％等，水位上升趨勢明顯。
🟡6月8日至6月10日上午雨量排行
1、高雄市六龜：540.5毫米
2、高雄市甲仙：445.5毫米
3、新北市大坪：417.0毫米
4、嘉義縣二萬坪：405.0毫米
5、屏東縣大漢山：402.5毫米
6、臺中市雪嶺：388.0毫米
7、新北市富貴角：386.0毫米
8、臺中市雪嶺：382.5毫米
9、臺北市擎天崗：357.0毫米
10、臺中市大雪山埡口：352.5毫米
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，過去2天半，雖然西南氣流的強風軸位置較偏南，導致整體雨量略低於原先預估，但雨勢分布平均，降雨過程相對平穩，未出現大範圍、長時間極端強降雨，加上鋒面影響，南部供水的曾文、南化水庫，集水區累積雨量約150至200毫米，南化水庫附近的甲仙更測得445毫米。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，這波雨勢在降低致災風險的同時，仍為中南部帶來相當可觀的降雨，對集水區而言是相當理想的降雨型態；氣象署則補充，周四、周五鋒面逐漸往北移動到台灣陸地，西半部、東半部山區仍有局部大雨；周六雨勢趨緩，周日後又有一波顯著雨勢，可望替水情再添挹注。
觀察水庫蓄水量，6月4日曾文水庫只有9.3％，今天已來到16.2％；南化水庫從20.9％上升至40.1%；仁義潭水庫20.1%變31.6%；烏山頭水庫15.2%提高到25.8％等，水位上升趨勢明顯。
1、高雄市六龜：540.5毫米
2、高雄市甲仙：445.5毫米
3、新北市大坪：417.0毫米
4、嘉義縣二萬坪：405.0毫米
5、屏東縣大漢山：402.5毫米
6、臺中市雪嶺：388.0毫米
7、新北市富貴角：386.0毫米
8、臺中市雪嶺：382.5毫米
9、臺北市擎天崗：357.0毫米
10、臺中市大雪山埡口：352.5毫米