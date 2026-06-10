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不認同蔣萬安沒料！陳沂：外行領導內行

陳沂：別為酸而酸，丟臉的是自己

隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質疑蔣萬安沒料、法學知識很差。對此，網紅陳沂認為，說不出蔣萬安的政績，但也想不到他犯了什錯，就是一個很沒存在感的市長。陳沂表示，去看看蔣萬安的學經歷，加上施政表現，她不覺得對方沒料，只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出蔣萬安的政績，但也想不到他犯了什錯。基本上蔣萬安如果不是長得算好看，就是一個很沒存在感的市長。「但這個社會總是外行領導內行。」陳沂直言，一堆根本連基礎法律常識都沒有的路人，卻去評論美國賓夕法尼亞大學博士蔣萬安的法律很差？所以各位法盲見解才是對的？同理，去質疑沈伯洋或黃國昌的法律專業，也讓人感覺莫名其妙。陳沂認為，外界可以說黃國昌野心跟身材一起膨脹，就算現在健身有成，野心也沒有跟著回來，但去講他法律差、邏輯不好，真的是在自取其辱；沈伯洋更是，可以說他每次都好像說了什麼、又沒說什麼，還有拜託他放過那些帥哥男明星，也不能說沈伯洋頭腦不好或是專業知識不足！最後，陳沂也呼籲，希望大家酸人要就事論事，不要為酸而酸，否則丟臉的只是自己而已。